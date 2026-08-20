Contraloría revisará contratos de posesión de De La Espriella y de despedida de Petro, tras alertas

Salón Azul, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Fotos: Suministrada / (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

La Contraloría revisará los contratos de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y de despedida del expresidente Gustavo Petro, que fueron suscritos por el Gobierno saliente con la Cancillería, el Dapre e Inravisión, y comprometen cerca de $16.627 millones.

Así quedó consignado en respuesta a un derecho de petición respondido al senador Luis Carlos Rúa, quien alertó que pudieron haber incurrido en sobrecostos, duplicidades o pagos sin soporte.

De este modo, busca establecer, entre otros asuntos, el costo real de la transmisión de mando, diferenciando los valores planeados, presupuestados, contratados, ordenados, ejecutados, recibidos, facturados, obligados, pagados y efectivamente atribuibles al evento.

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“Analizada la documentación del proceso, se evidencia que el mismo cuenta con los elementos necesarios para que este órgano de control adelante una actuación de vigilancia fiscal sobre los recursos destinados para este propósito”, señaló el ente de control.

Como parte de las acciones derivadas a esta decisión, la Contraloría Delegada ya solicitó los expedientes contractuales completos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de esa cartera, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes.

Los contratos:

El senador reveló que se trata de los contratos:

Contrato 487-2025 con Inravisión, antes RTVC, fue suscrito el 1 de diciembre de 2025 por $4.166 millones para la transmisión de la ceremonia de posesión presidencial y otros eventos hasta el 30 de noviembre. Posteriormente recibió una adición de $2.562 millones, elevando su valor a $6.729 millones.

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El contrato 880 de Cancillería fue suscrito por aproximadamente $6.381 millones, que cubre una bolsa de entre 200 a 300 eventos institucionales hasta el 31 de diciembre de 2026, no exclusivos de la posesión.

Por último, el contrato 554 del Dapre, radicado en julio de 2026 por $3.500 millones, cubre cinco eventos vinculados al cambio de mando e incluyó el acto de despedida del presidente Petro.

El congresista precisó que los tres contratos fueron autorizados, firmados y ejecutados por el Gobierno saliente entre diciembre de 2025 y julio de 2026.