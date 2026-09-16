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16 sep 2026 Actualizado 22:48

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Política

Colombia acuerda con Banco Mundial estrategia para recuperar crecimiento económico

La estrategia será por cuatro años.

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Tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, el Gobierno logró un acuerdo por cuatro años para trabajar junto al Banco Mundial, es una estrategia para impulsar la economía del país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció un apoyo del Banco Mundial para impulsar la inversión, fomentar el acceso al crédito de las pymes y avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas.

En la reunión a la que asistieron los directivos del Banco Mundial, entre ellos Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, acordaron trabajar por el fortalecimiento del sector energético e impulsar esta iniciativa con la que buscan combinar “un ajuste fiscal responsable” con la recuperación del crecimiento económico.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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