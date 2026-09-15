Santa Marta y Magdalena escenario del Rally 93

Santa Marta

La Marina Internacional de Santa Marta fue el escenario donde más de 1.500 personas se reunieron para apreciar el despliegue de más de 100 vehículos deportivos y superdeportivos durante la realización de la tercera edición del Rally 93, un evento automotriz que eligió a la ciudad como punto de partida y retorno en su trayecto hacia Mompox.

La movilización de participantes, equipos de producción y visitantes representó un impulso directo para la economía de la capital del Magdalena durante el fin de semana, beneficiando a sectores clave como el hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio local, y consolidando al turismo de eventos como un motor para la generación de ingresos en la ciudad.

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“Iniciamos en Santa Marta por su belleza, por su historia y porque es un lugar turístico perfecto para traer los carros. Tuvimos el acompañamiento impecable de las autoridades y de la Alcaldía Distrital, de la Secretaría de Movilidad, para poder organizar y recibir este evento con todas las garantías de seguridad y logística. Gracias a Santa Marta y su gente por la calidez y la decisión de albergar eventos de gran escala”, afirmó Fernando Jaramillo, director general del Rally 93.

Esta apuesta responde a los lineamientos del distrito mediante la estrategia Santa Marta Eventful, enfocada en posicionar a la ciudad como destino de actividades nacionales e internacionales.