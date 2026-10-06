Capturan a seis señalados de robar 150 reses y causar pérdidas por $750 millones en Magdalena . Foto: Policía Magdalena

Seis personas fueron capturadas en el sur del Magdalena durante un operativo contra una presunta estructura dedicada al robo de ganado. Las diligencias fueron adelantadas por la Policía, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía.

Los procedimientos se realizaron en sectores de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, donde fueron ejecutadas seis diligencias de registro y allanamiento. Los capturados son señalados de los delitos de abigeato y receptación.

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Durante el operativo fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola y seis teléfonos celulares. De acuerdo con la investigación, las armas habrían sido utilizadas para intimidar a ganaderos y trabajadores del sector rural.

Las autoridades aseguran que los capturados estarían relacionados con tres hechos ocurridos durante 2026, en los que habría sido hurtado aproximadamente 150 semovientes.

Según la información oficial, estos hechos habrían generado pérdidas económicas superiores a 750 millones de pesos para los afectados. Los celulares incautados serán sometidos a análisis para establecer posibles nuevas líneas de investigación.

Las autoridades indicaron que el operativo busca afectar las estructuras dedicadas al robo y comercialización de ganado presuntamente hurtado, mientras avanzan las investigaciones para determinar la responsabilidad individual de los seis capturados