Santa Marta y el Magdalena lanzan su apuesta por el futuro energético de Colombia

Santa Marta

Fue presentada la Agenda de Energía y Competitividad de Santa Marta para el Magdalena, una hoja de ruta para preparar al territorio frente al desarrollo del gas costa afuera y fortalecer su participación en el abastecimiento energético del país.

La iniciativa cuenta con el impulso del alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo Cuello y el aporte de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. La Corporación Pro Santa Marta Vital estará a cargo de su ejecución. La agenda será liderada por la Abogada especialista en Servicios Públicos Domiciliarios y en Derecho del Medio Ambiente, Sara Inés Cervantes Martínez.

El desarrollo de Sirius, liderado por Ecopetrol y Petrobras en el Caribe colombiano, abre un nuevo escenario para la región. El proyecto cuenta con aproximadamente 6 TCF de gas en sitio, contempla cuatro pozos productores con una expectativa de entrega de 470 millones de pies cúbicos diarios durante 10 años y se encuentra a 76 kilómetros de Santa Marta. La primera producción está proyectada para el cuarto trimestre de 2030, sujeta al cumplimiento del proceso de licenciamiento ambiental.

La cercanía, capacidades portuarias, empresariales y educativas de Santa Marta ofrecen una base para responder a la demanda de logística, servicios y personal especializado que puede generar esta industria.