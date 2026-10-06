Juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a pareja sentimental de alias ‘Pinocho’

Santa Marta

Una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 24 de septiembre en un inmueble en Santa Marta, permitió la captura de Yolima Yohana Murgas Guzmán. En el lugar fueron encontrados $29.060.000 en efectivo, además de un lingote de oro de 58,1 gramos avaluado en $15.969.471.

Durante el procedimiento también fueron encontradas una máquina contadora de billetes; dos libretas con anotaciones sobre ingresos, gastos y movimientos financieros; tarjetas bancarias nacionales e internacionales, y documentación relacionada con residencia e identidad española a nombre de la procesada.

Capturaron a pareja de alias ‘Pinocho’: el cabecilla de las ACSN estaría buscando huir a Venezuela

Murgas Guzmán tendría vínculos sentimentales con Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos. Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo y reintegrar los recursos involucrados.

En atención a lo expuesto, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.