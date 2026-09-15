Debate por fallas en el servicio de agua en Aracataca, Magdalena

Magdalena

En Aracataca, se llevó a cabo un debate de control político ante las quejas de los usuarios por el servicio de acueducto y alcantarillado. Según las denuncias expuestas durante la sesión, algunos hogares estarían recibiendo facturas por el valor total del servicio pese a registrar problemas en el suministro, mientras que en varios sectores del municipio el agua puede tardar hasta cuatro días en llegar y, cuando se restablece, permanece disponible durante periodos de tiempo reducidos.

“Pues hoy nos vamos contentos de los compromisos que se hizo la empresa Aqualia para dar solución a los requerimientos que les hicimos tanto desde la administración municipal, los concejales y los presidentes de las Juntas de Acciones Comunales, y esperamos que cumplan.”, puntualizó el alcalde de Aracataca, Leiter Salgado.

Durante el debate, los representantes comunitarios reclamaron mayores canales de comunicación con la empresa para conocer los horarios de prestación del servicio.





Obras por 3 mil millones

A través de un comunicado la empresa prestadora del servicio anunció la inversión de $3.000 millones para la renovación del alcantarillado, en obras en los barrios San José, Cataquita y Siete de Abril, tres sectores donde se adelantan intervenciones para mejorar la infraestructura sanitaria del municipio.

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Actualmente la obra presenta un avance del 32% de ejecución, asimismo, la compañía anunció una nueva intervención que llegará a El Recreo, Zacapita, 2 de Febrero, La Esmeralda y La Esperanza, ampliando a ocho los barrios incluidos en las dos etapas.