Policía Nacional fortalece la prevención vial durante semana de receso escolar

Magdalena

La Policía Nacional en el Magdalena, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, el Instituto Municipal de Tránsito de Aracataca, la Concesionaria YUMA, la Oficina de Tránsito Departamental y FENOCO, realizó una jornada de prevención vial en el sector del Peaje Tucurinca, sobre la vía Río Ariguaní–Ye de Ciénaga.

La actividad se desarrolló en el marco del plan “No más excusas en la vía, mi familia llega completa”, con motivo de la Semana de Receso Escolar, comprendida entre el 2 y el 12 de octubre de 2026, y estuvo orientada a prevenir siniestros viales durante los viajes familiares.

“Esta fue una jornada de prevención bien planificada y necesaria, debido al alto flujo de personas y vehículos que se prevé lleguen y pasen por el territorio en esta semana de receso escolar, por ello, nos hemos articulado las diferentes autoridades de tránsito del Magdalena”, dijo Miguel Lasso, coordinador de infraestructura del Instituto de Tránsito de Aracataca.

Durante la jornada se impactó a conductores de motocicletas, vehículos particulares y transporte especial, promoviendo comportamientos responsables y decisiones seguras antes y durante el desplazamiento por carretera.