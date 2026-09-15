Gremio gastronómico en Santa Marta preocupado por impacto en las tarifas de energía eléctrica

Santa Marta

Empresarios del sector gastronómico de Santa Marta manifiestan su preocupación por el impacto que están teniendo ante el incremento de las tarifas de energía en los costos de operación de restaurantes y establecimientos que prestan servicio durante buena parte del día.

Paola Narváez, de Acodres Magdalena, se refirió al tema, especialmente por las altas temperaturas de Santa Marta y la necesidad de mantener equipos como aires acondicionados y neveras funcionando de manera permanente para garantizar un buen servicio.

“Los cuartos fríos nosotros no podemos apagarlos y prenderlos como lo hacen las oficinas porque nosotros necesitamos mantener las cadenas de frío en nuestros establecimientos gastronómicos. Entonces, eso que quiere decir que tenemos que tener obviamente todos los equipos de nuestros establecimientos pues prendidos”, precisó Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - Capítulo Magdalena.

Es de recordar que, en la capital del país se llevó a cabo un debate de control político realizado por la Comisión Quinta del Senado, donde se abordó el tema de las altas tarifas de energía, durante el encuentro representantes de la región Caribe se refirieron a las condiciones de infraestructura eléctrica que enfrenta esta zona del país.