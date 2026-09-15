Pacto Histórico busca fortalecer su estructura territorial en el Magdalena

Santa Marta

Con un llamado a la unidad, la organización y la participación, el representante a la Cámara Felipe Hernández invitó a los magdalenenses a hacer parte activa del fortalecimiento del partido.

“Tenemos una tarea clara: fortalecer nuestro partido desde el territorio. Invitamos a quienes han acompañado este proyecto, a nuestros militantes y simpatizantes, a afiliarse y participar. Somos una fuerza política que ha demostrado que puede ganar y transformar, y ahora debemos organizarnos para llegar unidos y fortalecidos”, señaló Hernández.

Le puede interesar:

Magdalena fortalece la atención materno-perinatal para proteger la vida de madres y bebés

El llamado se da de cara al Primer Congreso Nacional del Pacto Histórico, un escenario para el fortalecimiento del partido y la participación de su militancia y propuso que este sea apenas el comienzo de una agenda que llegue a las diferentes subregiones del departamento.