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15 sep 2026 Actualizado 13:33

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Pacto Histórico busca fortalecer su estructura territorial en el Magdalena

El llamado se da de cara al Primer Congreso Nacional del Pacto Histórico, realizado en Santa Marta.

Pacto Histórico busca fortalecer su estructura territorial en el Magdalena/ Suministrada.

Pacto Histórico busca fortalecer su estructura territorial en el Magdalena/ Suministrada.

Pacto Histórico busca fortalecer su estructura territorial en el Magdalena/ Suministrada.
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Con un llamado a la unidad, la organización y la participación, el representante a la Cámara Felipe Hernández invitó a los magdalenenses a hacer parte activa del fortalecimiento del partido.

“Tenemos una tarea clara: fortalecer nuestro partido desde el territorio. Invitamos a quienes han acompañado este proyecto, a nuestros militantes y simpatizantes, a afiliarse y participar. Somos una fuerza política que ha demostrado que puede ganar y transformar, y ahora debemos organizarnos para llegar unidos y fortalecidos”, señaló Hernández.

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El llamado se da de cara al Primer Congreso Nacional del Pacto Histórico, un escenario para el fortalecimiento del partido y la participación de su militancia y propuso que este sea apenas el comienzo de una agenda que llegue a las diferentes subregiones del departamento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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