SINDESS denuncia presunto cobro del 40 % a trabajadores de cuatro hospitales del Magdalena. Foto de archivo Caracol Radio / foto referencia hospitales

El Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, SINDESS, denunció que trabajadores y exempleados de las E.S.E. de San Zenón, Cerro de San Antonio, Remolino y San Cristóbal de Ciénaga estarían recibiendo llamadas en las que presuntamente les exigen entregar el 40 % de los recursos que tienen pendientes por salarios y prestaciones sociales.

Según el sindicato, las supuestas exigencias estarían relacionadas con los pagos que se adelantan en el marco de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, PSFF, implementados para atender la situación económica de estas entidades hospitalarias.

SINDESS pide investigar las presuntas exigencias

SINDESS asegura que quienes estarían realizando las llamadas actuarían a nombre de las administraciones hospitalarias y de autoridades administrativas del departamento y advertirían que el pago no se haría efectivo si los beneficiarios no entregan el 40 %.

Ante la gravedad de la denuncia, el sindicato pidió la intervención de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, personerías municipales y Secretaría de Salud del Magdalena para establecer quién estaría detrás de las llamadas y si existe alguna irregularidad en el proceso.

También exigió que se publiquen los montos reconocidos a trabajadores y exempleados, los comités de pago y las fechas de desembolso, para garantizar transparencia en la utilización de los recursos destinados al saneamiento de las E.S.E.

La denuncia ocurre en medio de deudas laborales

El pronunciamiento aparece mientras las cuatro entidades adelantan procesos relacionados con el saneamiento fiscal y financiero y existen pasivos acumulados, entre ellos obligaciones laborales que trabajadores y exempleados llevan años reclamando.

El caso de San Zenón ha generado especial atención en los últimos días por denuncias sobre obligaciones laborales que superarían los 700 millones de pesos y por cuestionamientos relacionados con el porcentaje que eventualmente sería reconocido y pagado a los acreedores.

SINDESS sostiene que ninguna suma puede ser retenida o condicionada de manera ilegal. Hasta ahora no existe una decisión judicial que confirme las presuntas exigencias ni que vincule a las gerencias hospitalarias o a la administración departamental; serán los organismos de control y la Fiscalía los encargados de establecer qué ocurrió.