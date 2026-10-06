Pequeños productores afectados por vendaval en la Zona Bananera recibieron bonos de alimentación

Santa Marta

Como parte de las acciones de acompañamiento a los pequeños productores afectados por los recientes vendavales en la Zona Bananera, se realizó una jornada de apoyo que incluyó la entrega de más de 100 bonos de alimentación y un espacio de capacitación técnica.

La jornada benefició a pequeños productores vinculados a las cooperativas de la Zona Bananera. Los bonos de alimentación fueron entregados como un apoyo para las familias afectadas, contribuyendo a cubrir algunas de sus necesidades básicas durante este periodo de recuperación.

Durante 2026, la Zona Bananera ha registrado cinco episodios de fuertes vientos, que han afectado aproximadamente 3.500 hectáreas de cultivos y a más de 450 pequeños productores, además de agricultores de mediana y gran escala.

Yamile Rodríguez Akle, directora ejecutiva de la Fundación Banasan, destacó la importancia de acompañar a las familias en este momento: “Cuando una familia pierde parte de su cultivo, también enfrenta incertidumbre sobre su sustento y su futuro. Queremos acompañarlos de manera cercana, escuchar sus necesidades y sumar esfuerzos para que puedan recuperar sus medios de vida. Hoy estamos aquí para recordarles que cuentan con nosotros y que, paso a paso, podemos volver a sembrar y salir adelante juntos”.

Como complemento a la entrega de los bonos, los productores participaron en un taller de recuperación de cultivos, donde se entregaron recomendaciones y herramientas para el manejo de las afectaciones ocasionadas por los vendavales.