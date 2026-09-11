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11 sep 2026 Actualizado 14:24

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El Magdalena será escenario del Rally 93 con recorrido por Santa Ana y Santa Marta

Modelos icónicos de Ferrari, McLaren, Porsche y Lamborghini recorrerán 1.028 kilómetros por carreteras del Magdalena, Guajira, Bolívar y Atlántico desde y hacia la Marina Internacional de Santa Marta.

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El departamento del Magdalena hará parte del recorrido del Rally 93, evento que tendrá como escenarios a los municipios de Santa Ana y Santa Marta, una oportunidad para mostrar la diversidad de destinos y atractivos turísticos de esta región del país.

Por primera vez en su historia, Santa Marta será la meta y escenario del Rally 93, la prueba de automovilismo de regularidad más importante y prestigiosa del país. Más de 130 superdeportivos realizarán una travesía de mil kilómetros hasta coronar su recorrido en la Marina Internacional de Santa Marta, consolidando a la capital del Magdalena como un epicentro de turismo premium, negocios y eventos de talla internacional.

La competencia permitirá que participantes y visitantes recorran diferentes zonas del departamento, generando una vitrina para destinos que buscan fortalecer su presencia en el mapa turístico nacional. Santa Ana, en el sur del Magdalena, y Santa Marta, en el litoral Caribe, harán parte de esta ruta que conecta territorios con características culturales, naturales y paisajísticas diferentes.

Desde la Gobernación del Magdalena destacaron que la realización del rally representa una oportunidad para impulsar la promoción turística y generar mayor visibilidad para el departamento, además de dinamizar sectores vinculados a la actividad turística durante el desarrollo del evento.

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Lejos de ser una carrera de velocidad pura, el Rally 93 es una disciplina de precisión, estrategia y navegación. Pilotos y copilotos deben mantener promedios de velocidad estrictos y cumplir con precisión milimétrica los tiempos en cada punto de control, promoviendo la conducción responsable y la cultura vial.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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