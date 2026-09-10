Procuraduría vigilará recursos del Fondo Milagro para reconstrucción tras terremoto
El procurador Eljach señaló que uno de los principales retos será garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció que el Ministerio Público acompañará de cerca el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que impactó a cinco departamentos del país.
Eljach destacó la reacción de las autoridades y señaló que, un mes después de la emergencia, ya fue formalizado el Fondo Milagro, encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción.
Para el procurador, uno de los principales retos será garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan y que las obras se ejecuten de manera adecuada.
En ese sentido, aseguró que la Procuraduría ejercerá su función de vigilancia para que el proceso sea transparente, eficiente y oportuno.
“Vamos a acompañar para que el proceso sea absolutamente transparente, pero también que sea eficiente, que se hagan las cosas a tiempo y bien hechas”, manifestó Eljach.
El jefe del Ministerio Público advirtió que la situación de los damnificados sigue siendo crítica y recordó que miles de ciudadanos quedaron en condiciones adversas como consecuencia de la emergencia.