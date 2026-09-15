La energía solar es maravillosa, pero insuficiente por su intermitencia en las horas pico: Gutiérrez

En La Luciérnaga de Caracol Radio, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, lanzó una advertencia sobre la situación energética en Colombia, señalando que el país enfrenta un riesgo estructural que va más allá del fenómeno de El Niño.

Lea también: Primer mes de ahorro de energía será pedagógico: Acolgén explica cómo funcionará la medida

Durante la entrevista, la líder gremial respondió al exministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre las advertencias de un déficit de energía en firme. Ante las declaraciones del exfuncionario defendiendo la gestión del gobierno Gustavo Petro, destacando la multiplicación de la energía limpia, Gutiérrez afirmó que “dato mata relato”.

Aseguró que, aunque la entrada de energía solar es positiva y representa inversiones casi en un 90%, “la energía solar es maravillosa (...) pero la energía solar no es suficiente, es intermitente y no genera en las horas en las que no tenemos sol”.

“No se puede crecer en una sola tecnología”

Gutiérrez detalló que el problema de potencia se concentra en el pico de las 7:00 p. m. a las 10:00 p. m. Por ello, enfatizó que “las plantas solares tienen que venir con plantas hidráulicas, con plantas térmicas y con baterías. No se puede crecer en una sola tecnología”.

Según las declaraciones de la presidenta de Acolgen, los proyectos construidos bajo la administración de Petro fueron resultados de subastas generadas en el gobierno de Iván Duque. Advirtió que “las subastas que se hicieron en el gobierno del presidente Petro, ninguna de ellas alcanzó la energía objetivo que se estaba buscando para poder contar con la seguridad energética dentro de cinco, seis, siete, ocho años”.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: