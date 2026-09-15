Carrusel de la contratación: Corte confirmó condena contra el excongresista Germán Olano

Imagen de referencia | Sala de la Corte Suprema de Justicia - Germán Olano: Colprensa.

Justicia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 meses, es decir, 3 años y 4 meses de prisión, contra el excongresista Germán Alonso Olano Becerra, por su responsabilidad en el caso de corrupción conocido como el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

El caso está relacionado con las irregularidades que se presentaron en el contrato número 137 de 2007, para la construcción de la Fase III de TransMilenio, Grupo IV, de la calle 26.

“El legislador habría realizado gestiones para la adjudicación de obras a un grupo de contratistas a cambio de beneficios económicos”, detalló la Sala de Casación Penal.

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Olano Becerra se acogió a sentencia anticipada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que la Sala determinó que en el caso no opera la prescripción y tampoco se vulneraron los derechos fundamentales del procesado, pues los dos primeros delitos por los que fue condenado “no presentan identidad fáctica, ni de causa con el objeto de este proceso”.

Los magistrados desvirtuaron la tesis de la defensa de Olano Becerra, que consideraba que la condena de la Sala Especial de Primera Instancia se había basado en una única fuente testimonial. Además, aclararon que la decisión se fundamentó en pruebas sustentadas en argumentos sólidos.

“Por el contrario, surge de la apreciación conjunta de declaraciones, documentos del proceso licitatorio, información financiera, soportes de pago y de la grabación incorporada al expediente, elementos que se articulan y corroboran entre sí, y sustentan razonadamente la hipótesis delictiva planteada en la resolución de acusación en este caso”.

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Igualmente, la Sala señaló que las pruebas del proceso permiten concluir que Olano Becerra realizó un aporte funcionalmente relevante a la ejecución del acuerdo ilícito, no solo al facilitar el contacto entre integrantes del Grupo Nule y el contratista Héctor Julio Gómez González, sino también al participar en las exigencias económicas asociadas al contrato y al intervenir posteriormente para favorecer la ejecución de la obra y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.