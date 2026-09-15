Presidente De la Espriella entregó primera vivienda reconstruida tras el terremoto del 10 de agosto

El presidente Abelardo de la Espriella cumplió este martes, 15 de septiembre, una nueva jornada de trabajo en Quibdó, Chocó, en el marco del plan de reconstrucción y apoyo social tras el sismo del pasado 10 de agosto. La visita dejó varios anuncios en materia de vivienda, infraestructura, empleabilidad y desarrollo económico para el departamento del Chocó.

La agenda dio inicio a las 10:40 de la mañana en la Catedral de Quibdó, donde el jefe de Estado sostuvo un encuentro litúrgico y de diálogo con los obispos monseñor Mario Jesús Álvarez (de la diócesis de Istmina-Quibdó) y Winston Moreno (del obispado del Atrato).

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El mandatario se trasladó al barrio Nicolás Medrano para realizar la entrega oficial de la primera vivienda reconstruida a la familia Asprilla, liderada por Julio y Carmelo, dos educadores damnificados por el sismo. Esta primera solución habitacional contó con el liderazgo de la empresa Argos y el auspicio del artista Nicky Jam.

​Durante la entrega, el presidente ofreció oportunidades laborales a dos integrantes de la familia: un estudiante de derecho y un joven graduado de ingeniería telemática.

Por su parte, el viceministro de Vivienda, José Reinaldo Uribe, confirmó un plan masivo de habitabilidad que contempla la construcción de más de 500 casas en todo el departamento. Las intervenciones priorizadas iniciarán en:

​Unión Panamericana: Priorizando el corregimiento de El Dos, donde se levantarán 140 viviendas con proyección de entrega para este mismo año.

Priorizando el corregimiento de El Dos, donde se levantarán 140 viviendas con proyección de entrega para este mismo año. ​Condoto: Específicamente en el corregimiento de Opocodó.

​El plan del Gobierno Nacional apunta a extender paulatinamente estas soluciones habitacionales a la totalidad del territorio chocoano.

​Alianza público - privada y acompañamiento social

La jornada contó con una masiva representación del sector empresarial, entre ellos Juan Esteban Calle (Presidente de Argos), directivos de Supergiros, Aces, Pintuco, Banco Itaú, el Fondo Milagro y el presidente del Grupo Bicentenario.

​Entre los compromisos y aportes destacados se encuentran:

​Grupo Santo Domingo: Asumió el compromiso de brindar un acompañamiento social e integral continuo a las familias reubicadas y afectadas.

Asumió el compromiso de brindar un acompañamiento social e integral continuo a las familias reubicadas y afectadas. ​Empresarios Santandereanos: Otorgaron la donación de un vehículo de atención médica prioritaria para fortalecer la red de salud del Chocó.

Otorgaron la donación de un vehículo de atención médica prioritaria para fortalecer la red de salud del Chocó. ​Sector textil: Se anunció el lanzamiento de Creadores de Moda, iniciativa orientada a la formación técnica y profesionalización de mujeres locales en el oficio de la confección.

Próximos compromisos del presidente en Chocó

Por su parte, el Ministro de Comercio anunció la alianza estratégica con la Constructora Capital para el desarrollo del Malecón Espejo en Quibdó, proyecto de infraestructura comercial y turística que iniciará ejecución en los próximos meses.

​Asimismo, se confirmó que la próxima semana la primera dama visitará la región para liderar una nueva entrega de ayudas humanitarias y sociales.

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​Al cierre del evento, el mandatario ratificó el compromiso de su administración con el desarrollo regional expresando que “El Chocó va a ser diferente en la era del Tigre, en la Patria Milagro”.

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