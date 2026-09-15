Drones de EEUU fueron claves para rescatar a ocho secuestrados en poder del ELN

Ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN fueron rescatadas por unidades del Gaula Militar en la finca El Carmelo, zona rural de Convención, Norte de Santander, en una operación que contó con apoyo de inteligencia y capacidades tecnológicas de Estados Unidos.

Según la información conocida por Caracol Radio, el uso de drones permitió obtener imágenes de la zona y establecer con precisión el lugar donde permanecían las víctimas. Esa información fue determinante para alertar a las autoridades colombianas y orientar el desplazamiento de las unidades que fueron enviadas hasta el punto.

La operación fue adelantada por hombres del Gaula Militar, quienes llegaron hasta el lugar señalado por la inteligencia para verificar la presencia de las personas que permanecían privadas de la libertad. Al ingresar a la zona, los uniformados encontraron a los ocho secuestrados y procedieron a ponerlos a salvo.

Las imágenes obtenidas desde el aire permitieron además conocer las condiciones del sitio antes de la llegada de las tropas y facilitar la planeación del operativo. El apoyo estadounidense hizo parte de las capacidades utilizadas para obtener información que permitió avanzar con mayor precisión sobre el punto donde estaban las víctimas.

De acuerdo con la información recopilada durante la operación, las personas rescatadas llevaban diferentes periodos en cautiverio y permanecían bajo control de integrantes del ELN. Entre los ocho rescatados se encuentra un menor de edad, quien quedó bajo las medidas de protección correspondientes después de ser recuperado.

Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas para recibir atención y adelantar las verificaciones correspondientes. Para varios de ellos, el operativo significó el reencuentro con sus familias después de meses de permanecer privados de la libertad.