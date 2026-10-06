Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 oct 2026 Actualizado 01:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Aún está a tiempo de agendarse para esta semana de receso: Estas son actividades infantiles del IDRD

El IDRD lo programa del 5 al 10 de octubre para disfrutar semana de receso con sus hijos.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Adriana Medina

Añadir Caracol Radio en Google

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, creó actividades durante toda esta semana, para que niños y adolescentes puedan disfrutar esta semana de receso al aire libre. Para cada una de las categorías, se deberán inscribir previamente y cumplir determinados requisitos y documentos.

Para ambas categorías infantil de 6 a 11 años y adolescente de 12 a 17 años deberán contar con:

  • Certificación de EPS o sistema de salud subsidiado activo, con vigencia no mayor a 30 días.
  • Fotocopia del documento de identidad y/o registro civil.
  • Diligenciar el consentimiento informado, que será entregado en el parque el día de la inscripción.

Las inscripciones comenzaron desde este sábado 3 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., directamente en cada uno de las locaciones dispuestas para dichas actividades, un adulto responsable en cada uno de los parques habilitados y hasta completar los cupos.

Localidades donde se deberán inscribir y se realizarán estas actividades son las siguientes:

Usaquén

  • Alta Blanca – Carrera 8A # 158-04
  • Urbanización Codabas – Calle 181A con Carrera 8

Chapinero

  • Sucre o Hippies – Calle 60 # 7-49

Santa Fe

  • Tercer Milenio – Avenida Jiménez hasta Avenida Caracas, Calle 6 con Carrera 10

San Cristóbal

  • Gaitán Cortés – Diagonal 31C Sur # 5A-20 Este

Usme

  • La Aurora II – Diagonal 69F Sur # 14U-45

Tunjuelito

  • CEFE Tunal – Calle 58A Sur # 19C-66

Bosa

  • Clarelandia – Calle 58J Sur # 80D-10

Kennedy

  • Parque Dindalito Bellavista - Calle 42 Sur # 94
  • Parque Cayetano Cañizales - Avenida Carrera 80 # 40-55 Sur

Fontibón

  • Atahualpa – Avenida Calle 24 # 113-51

Engativá

  • Simón Bolívar (sector Unidad Deportiva El Salitre) – Avenida Calle 63 # 68-45

Suba

  • CEFE Cometas – Diagonal 127A # 81-26
  • La Gaitana – Transversal 126 # 134-88

Barrios Unidos

  • Alcázares – Avenida Carrera 24 # 71-25

Teusaquillo

  • Parque Santa Marta (Ubicado entre la Carrera 21 y Carrera 22, y entre la Calle 50 y Calle 51)

Los Mártires

  • El Renacimiento (Parque Cementerio Central) – Avenida Calle 26 # 19B-55

Antonio Nariño

  • Parque La Fragua - Carrera 29A # 14-09 Sur

Puente Aranda

  • Milenta Tejar San Eusebio – Carrera 54 # 18-23 Sur

La Candelaria

  • Polideportivo Nueva Santafé - Carrera 6 con Calle 6

Rafael Uribe Uribe

  • Bosque San Carlos – Carrera 12D # 32-44 Sur
  • Parque Estadio Olaya Herrera - Calle 22 Sur # 21-09

Ciudad Bolívar

  • Sierra Morena – Calle 75A Sur # 73-08
  • Urbanización La Estancia – Calle 59A Sur # 86-00

El IDRD, lo invita a disfrutar de unas vacaciones en esta semana receso llenas de diversión, aprendizaje, juego y nuevas experiencias.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado