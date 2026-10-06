Aún está a tiempo de agendarse para esta semana de receso: Estas son actividades infantiles del IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, creó actividades durante toda esta semana, para que niños y adolescentes puedan disfrutar esta semana de receso al aire libre. Para cada una de las categorías, se deberán inscribir previamente y cumplir determinados requisitos y documentos.

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Para ambas categorías infantil de 6 a 11 años y adolescente de 12 a 17 años deberán contar con:

Certificación de EPS o sistema de salud subsidiado activo, con vigencia no mayor a 30 días.

Fotocopia del documento de identidad y/o registro civil.

Diligenciar el consentimiento informado, que será entregado en el parque el día de la inscripción.

Las inscripciones comenzaron desde este sábado 3 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., directamente en cada uno de las locaciones dispuestas para dichas actividades, un adulto responsable en cada uno de los parques habilitados y hasta completar los cupos.

Localidades donde se deberán inscribir y se realizarán estas actividades son las siguientes:

Usaquén

Alta Blanca – Carrera 8A # 158-04

Urbanización Codabas – Calle 181A con Carrera 8

Chapinero

Sucre o Hippies – Calle 60 # 7-49

Santa Fe

Tercer Milenio – Avenida Jiménez hasta Avenida Caracas, Calle 6 con Carrera 10

San Cristóbal

Gaitán Cortés – Diagonal 31C Sur # 5A-20 Este

Usme

La Aurora II – Diagonal 69F Sur # 14U-45

Tunjuelito

CEFE Tunal – Calle 58A Sur # 19C-66

Bosa

Clarelandia – Calle 58J Sur # 80D-10

Kennedy

Parque Dindalito Bellavista - Calle 42 Sur # 94

Parque Cayetano Cañizales - Avenida Carrera 80 # 40-55 Sur

Fontibón

Atahualpa – Avenida Calle 24 # 113-51

Engativá

Simón Bolívar (sector Unidad Deportiva El Salitre) – Avenida Calle 63 # 68-45

Suba

CEFE Cometas – Diagonal 127A # 81-26

La Gaitana – Transversal 126 # 134-88

Barrios Unidos

Alcázares – Avenida Carrera 24 # 71-25

Teusaquillo

Parque Santa Marta (Ubicado entre la Carrera 21 y Carrera 22, y entre la Calle 50 y Calle 51)

Los Mártires

El Renacimiento (Parque Cementerio Central) – Avenida Calle 26 # 19B-55

Antonio Nariño

Parque La Fragua - Carrera 29A # 14-09 Sur

Puente Aranda

Milenta Tejar San Eusebio – Carrera 54 # 18-23 Sur

La Candelaria

Polideportivo Nueva Santafé - Carrera 6 con Calle 6

Rafael Uribe Uribe

Bosque San Carlos – Carrera 12D # 32-44 Sur

Parque Estadio Olaya Herrera - Calle 22 Sur # 21-09

Ciudad Bolívar

Sierra Morena – Calle 75A Sur # 73-08

Urbanización La Estancia – Calle 59A Sur # 86-00

El IDRD, lo invita a disfrutar de unas vacaciones en esta semana receso llenas de diversión, aprendizaje, juego y nuevas experiencias.

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