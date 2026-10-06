Aún está a tiempo de agendarse para esta semana de receso: Estas son actividades infantiles del IDRD
El IDRD lo programa del 5 al 10 de octubre para disfrutar semana de receso con sus hijos.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, creó actividades durante toda esta semana, para que niños y adolescentes puedan disfrutar esta semana de receso al aire libre. Para cada una de las categorías, se deberán inscribir previamente y cumplir determinados requisitos y documentos.
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Para ambas categorías infantil de 6 a 11 años y adolescente de 12 a 17 años deberán contar con:
- Certificación de EPS o sistema de salud subsidiado activo, con vigencia no mayor a 30 días.
- Fotocopia del documento de identidad y/o registro civil.
- Diligenciar el consentimiento informado, que será entregado en el parque el día de la inscripción.
Las inscripciones comenzaron desde este sábado 3 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., directamente en cada uno de las locaciones dispuestas para dichas actividades, un adulto responsable en cada uno de los parques habilitados y hasta completar los cupos.
Localidades donde se deberán inscribir y se realizarán estas actividades son las siguientes:
Usaquén
- Alta Blanca – Carrera 8A # 158-04
- Urbanización Codabas – Calle 181A con Carrera 8
Chapinero
- Sucre o Hippies – Calle 60 # 7-49
Santa Fe
- Tercer Milenio – Avenida Jiménez hasta Avenida Caracas, Calle 6 con Carrera 10
San Cristóbal
- Gaitán Cortés – Diagonal 31C Sur # 5A-20 Este
Usme
- La Aurora II – Diagonal 69F Sur # 14U-45
Tunjuelito
- CEFE Tunal – Calle 58A Sur # 19C-66
Bosa
- Clarelandia – Calle 58J Sur # 80D-10
Kennedy
- Parque Dindalito Bellavista - Calle 42 Sur # 94
- Parque Cayetano Cañizales - Avenida Carrera 80 # 40-55 Sur
Fontibón
- Atahualpa – Avenida Calle 24 # 113-51
Engativá
- Simón Bolívar (sector Unidad Deportiva El Salitre) – Avenida Calle 63 # 68-45
Suba
- CEFE Cometas – Diagonal 127A # 81-26
- La Gaitana – Transversal 126 # 134-88
Barrios Unidos
- Alcázares – Avenida Carrera 24 # 71-25
Teusaquillo
- Parque Santa Marta (Ubicado entre la Carrera 21 y Carrera 22, y entre la Calle 50 y Calle 51)
Los Mártires
- El Renacimiento (Parque Cementerio Central) – Avenida Calle 26 # 19B-55
Antonio Nariño
- Parque La Fragua - Carrera 29A # 14-09 Sur
Puente Aranda
- Milenta Tejar San Eusebio – Carrera 54 # 18-23 Sur
La Candelaria
- Polideportivo Nueva Santafé - Carrera 6 con Calle 6
Rafael Uribe Uribe
- Bosque San Carlos – Carrera 12D # 32-44 Sur
- Parque Estadio Olaya Herrera - Calle 22 Sur # 21-09
Ciudad Bolívar
- Sierra Morena – Calle 75A Sur # 73-08
- Urbanización La Estancia – Calle 59A Sur # 86-00
El IDRD, lo invita a disfrutar de unas vacaciones en esta semana receso llenas de diversión, aprendizaje, juego y nuevas experiencias.
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