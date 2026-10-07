¿Qué es la peste neumónica y cuáles son sus síntomas? Todo lo que se sabe de posible brote en Rusia

Tras el fallecimiento el pasado 2 de octubre de una trabajadora de un laboratorio en el que se estudian patógenos de alta peligrosidad en Siberia, Rusia, las alarmas se encendieron en Estados Unidos y Europa ante la posibilidad de un brote de peste neumónica.

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Aunque las autoridades rusas han llamado a la calma y aseguran que no está confirmado que la peste haya estado involucrada en el deceso, en el país se han tomado medidas de control. De igual manera, tanto la Comisión Europea como la OMS han solicitado información “transparente y oportuna” sobre el caso.

¿Qué es y por qué preocupa tanto la peste neumónica?

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH), la peste neumónica es uno de los tres tipos conocidos de la enfermedad infecciosa producida por la bacteria Yersinia pestis.

Se le denomina peste neumónica cuando es generada por la inhalación de la bacteria, la cual se aloja en los pulmones y preocupa particularmente porque se puede contagiar de persona a persona cuando el infectado tose o estornuda.

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Las otras dos variantes son la peste bubónica, la más común, transmitida por roedores y pulgas; y la septicémica, cuando la bacteria se acumula en la sangre produciendo un shock séptico.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el potencial de transmisión entre cadenas humanas de la peste neumónica hace que sea esta la forma de la enfermedad con el “mayor potencial epidémico”.

Según la institución, las formas de la peste están interconectadas y una bubónica no tratada puede convertirse en septicémica y de ahí diseminarse a los pulmones a través del torrente sanguíneo.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

El DOH y la OMS señalan que los síntomas comunes de la peste neumónica incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza

Escalofríos

Decaimiento

Debilidad

Náuseas y vómito

Tos con sangre o esputo, debido a la neumonía, la cual tiende a agravarse rápidamente y puede ser fatal.

Según el libro de Enfermedades Tropicales de Manson, el periodo de incubación de la enfermedad va desde unas horas a 2-3 días (1 a 7 días según la OMS). El texto señala que tan solo un día después de la inhalación, el paciente comienza a mostrar síntomas de neumonía y está en riesgo de perder la vida.

La OMS señala que, en ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad de la peste neumónica oscila entre el 30 y el 100 %. Entre 2010 y 2015 se registraron 3248 casos en el mundo, de los cuales 584 fueron mortales.

¿Qué se sabe del supuesto brote de peste neumónica en Siberia, Rusia?

El caso del que se cree podría tratarse de peste neumónica se presentó el pasado viernes 2 de octubre en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, de la región de Siberia, en Rusia.

Una trabajadora de laboratorio identificada como Darya Shipilova, de 28 años, falleció y se cree, según versiones no confirmadas, que habría estado expuesta a la bacteria que produce la enfermedad, tras un accidente con un tubo de ensayo que la contenía (versión rechazada por el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, Rospotrebnadzor).

Según las autoridades, la causa fue identificada inicialmente como una “neumonía de etiología desconocida” y no se ha confirmado oficialmente que se trate de la peste. Pese a ello, se han tomado medidas como la estricta observación médica a cerca de 200 personas que tuvieron contacto con Chipilova.

Aunque públicamente no se han confirmado restricciones, medios como Wall Street Journal señalan que entidades como la fábrica de aluminio de Irkutsk han solicitado el uso de mascarillas. Medios rusos han reportado también cuarentenas en hospitales de la ciudad.

Las organizaciones internacionales como la OMS y la Comisión Europea han solicitado información a Rusia sobre los hallazgos del caso, aun así aclarando que el riesgo para Europa sigue siendo “muy bajo”.

Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump han confirmado que el país sigue de cerca la situación y esperan información de Rusia. El mandatario norteamericano ofreció incluso “ayuda” frente a un posible brote de la peligrosa enfermedad.

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