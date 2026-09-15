Pereiranos denuncian presunta falta de atención a damnificados del terremoto

Ciudadanos de Pereira han mostrado su descontento por la situación y denunciaron una presunta falta de atención por parte de la Alcaldía a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

Algunos de ellos realizaron la denuncia a través de llamadas en el programa 6AM W de Caracol Radio y mostraron su inconformidad con las declaraciones del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien afirmó que han apoyado a todas las familias de los damnificados.

“Todo lo que dice el alcalde es pura mentira, yo acá en Pereira, en toda lo que es la carrera trece, con octava, novena, todo está en el suelo, no hay ni maquinaria, entonces todo está como por allá en Irán, como si hubiera salido una bomba, no se ven ayudas de ninguna, no se ve maquinaria sacando nada, solo hay cosas completamente paradas, la ciudad se ve triste porque fue que Pereira quedó totalmente destruida, ya no es la Pereira de antes, las veredas, ojalá visitaran las veredas, las casas están en el suelo, no hay nada, no aparece nadie a ayudar, a colaborar, a ver que se están ejecutando, las casas están en el suelo. No hay nada, prácticamente, y yo no sé dónde están llegando las ayudas, para dónde se están yendo, quién sabe dónde está en eso. No se sabe nada, don Julio, la verdad, la verdad, la verdad, no sé qué estará pasando acá en Pereira, pero es una situación muy difícil”, manifestó Claudia*.

Entretanto, Cesar* señaló: “El hombre (el alcalde) tiene un poco de razón y no la tiene, porque necesita mucho apoyo del gobierno. Aquí se necesita mucho, pero mucho apoyo del Gobierno. Es mucha la destrucción que hay, es mucha la tristeza que nos embarga ver a nuestra ciudad. Hace 59 años que la conozco, que nací, y la verdad es muy triste. Lo que pasa es que es muy grande el daño, y en cada cuadra que tú pases, en cada parte que tú vayas, y si te pones a reparar edificios, casas, pues no, es mucho por hacer. Eso se le sale de la mano al que sea, así sea el mejor alcalde”.

Por su parte, Daniel* aseguró: “Es una pobreza escucharlo porque es un señor sin liderazgo, sin perfil de ser alcalde. Aquí lo nombraron porque desafortunadamente los otros candidatos no cumplieron. Y además, políticamente, él es muy fuerte. Por eso María Irma y su nieta y su cuñadita también están en la política, es un político incompleto, le falta liderazgo, le falta perfil, le falta de todo, no es un ejecutivo para manejar un desastre como el que tuvo Pereira”.

Asimismo, María* denunció: “En Pereira, pues por el barrio donde yo vivo, gracias a Dios no pasó nada, pero usted va al centro y es un desastre, a mi me da miedo ir al centro la verdad, eso está que se caen muchos edificios por acá, yo no sé que es lo que pasa con el alcalde, debería cerrar esas calles para que la gente no pase, ya en estos días denunciaron que a una señora se le cayó algo en la cabeza por la 23 con 6 entonces no sé el alcalde dónde está la verdad, acá en Pereira no se ve”.

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