Crece la angustia por los 5 ocupantes de aeronave desaparecida tras brigada médica en Chocó

La incertidumbre continúa para las familias de las cinco personas que viajaban en la aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana que perdió contacto cuando regresaba de Condoto, Chocó, después de participar en una jornada de atención en salud.

La Patrulla Aérea, Colmédica y la Clínica del Country se pronunciaron sobre la situación y confirmaron que, hasta el momento, no cuentan con información sobre el estado de sus compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo.

Las personas que viajaban en la aeronave son las voluntarias María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, junto con el piloto Mehmet Canyaka.

En su pronunciamiento, las organizaciones expresaron su solidaridad con las familias y allegados y señalaron que su prioridad está puesta en los cinco ocupantes y en quienes los esperan.

Recordaron que la aeronave regresaba después de una jornada médica voluntaria que permitió atender a cerca de 600 personas en una de las zonas afectadas por el reciente terremoto en Chocó. La brigada hacía parte de una iniciativa de responsabilidad social que, según explicaron las organizaciones, se desarrolla conjuntamente desde hace más de diez años para llevar servicios de salud a comunidades vulnerables.

“Nos duele profundamente que una jornada concebida para servir y llevar esperanza, hoy nos tenga en esta incertidumbre”, señalaron.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country aseguraron que permanecen atentas a la evolución de la situación y acompañando a las familias.

También agradecieron a las autoridades, organismos de socorro y a todas las personas que participan en la búsqueda de la aeronave, así como a quienes han enviado mensajes de solidaridad, oración y esperanza.

Por ahora, no hay información confirmada sobre el estado de los cinco ocupantes, esperan que permanezcan con vida, mientras los equipos de búsqueda continúan trabajando para localizarlos.