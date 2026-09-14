¿Por qué está temblando seguido en Chocó?: SGC registró 5 sismos por enjambre sísmico

El departamento del Chocó continúa registrando actividad sísmica después del terremoto del pasado 10 de agosto y que fue sentido con fuerza en diferentes ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Armenia.

Este lunes 14 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevamente varios movimientos telúricos durante la tarde, situación que ha generado inquietud entre los habitantes de la región y quienes han seguido de cerca la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas.

La explicación entregada por la entidad experta está relacionada con la secuencia sísmica que se presenta actualmente en esta zona.

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¿Por qué está temblando seguido en Chocó?

De acuerdo con la información de la Red Sismológica Nacional, los expertos han identificado una secuencia sísmica en la que se pueden diferenciar dos grupos de movimientos.

El primero corresponde a las réplicas asociadas al terremoto registrado el 10 de agosto. Estos sismos tienen profundidades que se encuentran aproximadamente entre los 70 y 120 kilómetros.

El segundo grupo corresponde a lo que los expertos denominan un enjambre sísmico, fenómeno que explica parte de los movimientos registrados recientemente en el departamento.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico es una secuencia de movimientos telúricos que se caracteriza porque no existe un evento principal claramente identificado al que le sigan réplicas cada vez menores.

En estos casos, se puede presentar una actividad sísmica constante, con movimientos de diferentes magnitudes. Es decir, pueden registrarse sismos más fuertes y otros de menor intensidad sin que necesariamente exista un terremoto principal que determine toda la secuencia.

Precisamente, según la explicación del Servicio Geológico Colombiano, los sismos registrados durante este 14 de septiembre corresponden al enjambre sísmico identificado en la zona.

¿Cuánto puede durar un enjambre sísmico?

Una de las principales dudas que surge entre los habitantes es cuánto tiempo puede mantenerse esta actividad.

De acuerdo con la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia, un enjambre puede durar días, semanas o incluso meses antes de desaparecer.

Por esta razón, la presencia de varios sismos durante un mismo periodo no permite establecer por sí sola cuánto tiempo continuará la actividad. La secuencia puede mantenerse durante un tiempo y posteriormente disminuir hasta desaparecer.

¿Los sismos de Chocó están relacionados con el terremoto del 10 de agosto?

La información de la Red Sismológica Nacional permite diferenciar entre las réplicas del terremoto del 10 de agosto y el enjambre sísmico que se presenta actualmente.

Por ello, no todos los movimientos registrados en la zona corresponden necesariamente a réplicas del gran sismo ocurrido en agosto. Algunos hacen parte de esta actividad sísmica agrupada que está siendo monitoreada por los expertos.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano recomienda consultar únicamente los canales oficiales para conocer los reportes sobre nuevos movimientos telúricos y evitar la difusión de información no verificada.