¿Por qué el 68% de las empresas fracasan antes de los 5 años? Causas y motivos

Empresas quiebran en el proceso de mantenerse o iniciar con sus proyectos. Foto Getty images

Iniciar con la idea de emprender o establecer un proyecto requiere de una estrategia y planificación clara que soporte lo que se vaya desarrollando a futuro, siendo clave factores como la resiliencia, el ecosistema en el que se va a entrar y otros puntos relacionados que serán influyentes en los comienzos de la idea.

Por ende, en Colombia varias personas comienzan nuevos proyectos con diferentes propósitos, como una perspectiva personal o colectiva enfocada en ámbitos empresariales, académicos, etc.

Sin embargo, a futuro, estas iniciativas pronosticadas para ejecutarse en un lapso de tiempo no se logran cumplir por diversos factores como la falta de equilibrio entre la disciplina, la constancia y la capacidad para mantener el compromiso, por lo que de esta manera se deteriorará el progreso en la ejecución y en la formalización.

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¿Cómo está el panorama de abandono de proyectos empresariales en Colombia en 2026?

Según cifras reportadas por Confecámaras y el Ministerio de Comercio (MinCIT), el 68 % de las empresas colombianas desaparece antes de completar cinco años; adicional a esto, la mayoría fracasa en los primeros tres años.

Concluyéndose que el problema dentro del país no es constituir la empresa como tal; lo que realmente es motivo de preocupación es el hecho de que las personas no se sostienen con el tiempo y terminan viendo desaparecer su inversión, resumiéndose esto a pérdidas.

Actualmente, se tiene registro de 2,43 millones de nuevos negocios distribuidos en las principales ciudades del país. Que por este tipo de factores, decayó un 2% durante el reporte del primer trimestre del 2026.

Es por ello que la gerencia de proyectos entra como una gran herramienta para fortalecer a las personas en sus proyectos o emprendimientos.

¿Qué es la gerencia de proyectos?

Se puede interpretar como una habilidad que facilita establecer cualquier objetivo de vida, estando vinculada tanto al área empresarial como al entorno personal con relación a metas.

Garantizando el éxito en varios aspectos al abarcar contextos como:

La planificación de proyectos

Organización de recursos

Delimitación de los tiempos para alcanzar un propósito.

Para de esta manera formar habilidades para poder tomar decisiones objetivas, administrar el tiempo y estar preparado ante potenciales eventualidades de una manera más organizada.

Agregando Lina Paola Álvarez Realpe, coordinadora de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Fundación Universitaria Horizonte, que “por eso considero que la gestión de proyectos es una competencia útil tanto en el ámbito profesional como en el desarrollo personal”.

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Fracasar a en el sostenimiento o inicio de algún proyecto. Foto Getty Images / skynesher Ampliar Fracasar a en el sostenimiento o inicio de algún proyecto. Foto Getty Images / skynesher Cerrar

¿Qué beneficios trae contar con una gerencia de proyectos en su emprendimiento?

El tener presente esta herramienta permite realizar seguimientos y monitoreos que funcionarán para cada etapa de trabajo dentro de la propuesta, minimizando riesgos que lleguen a afectar algún aspecto y debiliten el proceso.

Al presentar un sistema organizado, mejora la productividad al optimizar distintas áreas por medio de la creación de nuevas ideas y soluciones que se dan en el momento, teniendo una ventaja sobre la demás competencia, creándose oportunidades de crecimiento vitales para cualquier iniciativa que está en proceso de establecerse o que necesita reinventarse a través del tiempo.

¿Por qué debe optar por aplicar una gerencia de proyectos?

Esta modalidad para potenciar y preparar proyectos de cualquier índole se ha ido adaptando a otras metodologías más flexibles, que junto con el apoyo de las herramientas digitales y la ampliación de equipos de trabajo favorecen adaptarse y contrarrestar los cambios del ecosistema o entorno.

En el contexto colombiano, estos indicadores han construido una mayor eficiencia, fortalecimiento de la innovación y responder con las exigencias que establezca el mercado, permitiendo una mejora continua.

“Considero que mantenerse actualizado en estas prácticas es una ventaja importante para cualquier empresa”, recomienda Lina Paola Álvarez Realpe, especializada en gerencia de proyectos de la Fundación Universitaria Horizonte.

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