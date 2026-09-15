“Milagro de las regiones”: Gobierno anunció $515.000 millones para proyectos en 187 municipios

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

El presidente Abelardo De La Espriella informó que priorizarán 187 proyectos de necesidades que presentaron 187 alcaldes municipales, entre ellos la reanudación en la Guajira de la estrategia ‘Milagro de las Regiones’, que fue suspendida por la emergencia del terremoto.

Este trabajo costará cerca de $515.000 millones, y servirá para responder a las necesidades de los territorios.