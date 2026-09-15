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16 sep 2026 Actualizado 00:11

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Política

“Milagro de las regiones”: Gobierno anunció $515.000 millones para proyectos en 187 municipios

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el inicio de la iniciativa en las regiones del país.

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república
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El presidente Abelardo De La Espriella informó que priorizarán 187 proyectos de necesidades que presentaron 187 alcaldes municipales, entre ellos la reanudación en la Guajira de la estrategia ‘Milagro de las Regiones’, que fue suspendida por la emergencia del terremoto.

Este trabajo costará cerca de $515.000 millones, y servirá para responder a las necesidades de los territorios.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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