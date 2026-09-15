¿Qué iPhones son compatibles con iOS 27? Cambios y cómo instalarlo rápido y sin errores
Conozca cuáles son los dispositivos que cuentan con la capacidad para correr el nuevo SO de los iPhone, según pruebas oficiales de Apple.
Con la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max, además del iPhone Duos, primer teléfono plegable de Apple, arribó también en 2026 un nuevo sistema operativo para darle sustento a la velocidad de procesamiento y funciones vanguardistas de inteligencia artificial.
Se trata de iOS 27, el más reciente software de sistema para los teléfonos de Apple, lanzado el 14 de septiembre de 2026, el cual emplea decididamente la IA Apple Intelligence para brindar nuevas capacidades al asistente Siri, además de mejoras en materia de rendimiento, autonomía y personalización.
¿Qué cambios trae iOS 27 para los iPhone?
Algunas de las funciones anunciadas para el nuevo iOS 27 de iPhone son:
Le podría interesar: Así puede reservar iPhone 18 Pro Max en Colombia 2026: Cuánto vale, cuándo se lo entregan y más
- Siri AI: Con la capacidad de Apple Intelligence, Siri acoge nuevas funciones, capacidad contextual y respuestas más complejas, acogiendo también una aplicación propia. Esta función está inicialmente limitada según capacidad del dispositivo, en versión beta y disponible en español a partir de octubre.
- Rendimiento: Según Apple, el nuevo SO ofrece mayor estabilidad y rendimiento rápido para las apps en iPhone, en las transferencias de AirDrop, así como transición más fluida entre redes y conexión Wi-Fi.
- Mejoras Liquid Glass: El lenguaje de diseño de iPhone cuenta con refracción más uniforme, mayor contraste y personalización del control deslizante, mejorando al tiempo la fluidez y la capacidad de personalización.
- Funciones de seguridad para menores: nuevas medidas de seguridad y control que incluyen monitoreo de tiempo y control de contenido en las apps.
¿Cuáles son los iPhones con capacidad para iOS 27?
De acuerdo con lo revelado por Apple tras el lanzamiento de iOS 27, los dispositivos que podrán instalar el nuevo SO son:
Lea también: ¿Cuánto vale traer el nuevo iPhone 18 Pro de Estados Unidos a Colombia? Tiempo y costo de envío
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2.ª generación y modelos posteriores)
Tenga en cuenta que nuevas funciones asociadas con Apple Intelligence requieren dispositivos que tengan la capacidad de trabajar con esta tecnología, entre los que se incluyen todos los modelos de iPhone 16 y posteriores, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.
¿Cómo instalar iOS 27 de forma segura y legal?
Para instalar el nuevo iOS 27 de manera fácil, práctica y con todo el soporte de Apple, el procedimiento es el siguiente:
- Abrir “Ajustes”.
- Escoger “General” y luego “Actualización de software”.
- Pulsar la opción “Descargar e Instalar” una vez que observe la actualización de iOS 27 disponible en pantalla.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....