¿Qué iPhones son compatibles con iOS 27? Cambios y cómo instalarlo rápido y sin errores. Getty Images/Apple

Con la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max, además del iPhone Duos, primer teléfono plegable de Apple, arribó también en 2026 un nuevo sistema operativo para darle sustento a la velocidad de procesamiento y funciones vanguardistas de inteligencia artificial.

Se trata de iOS 27, el más reciente software de sistema para los teléfonos de Apple, lanzado el 14 de septiembre de 2026, el cual emplea decididamente la IA Apple Intelligence para brindar nuevas capacidades al asistente Siri, además de mejoras en materia de rendimiento, autonomía y personalización.

¿Qué cambios trae iOS 27 para los iPhone?

Algunas de las funciones anunciadas para el nuevo iOS 27 de iPhone son:

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Siri AI: Con la capacidad de Apple Intelligence, Siri acoge nuevas funciones, capacidad contextual y respuestas más complejas, acogiendo también una aplicación propia. Esta función está inicialmente limitada según capacidad del dispositivo, en versión beta y disponible en español a partir de octubre.

Con la capacidad de Apple Intelligence, Siri acoge nuevas funciones, capacidad contextual y respuestas más complejas, acogiendo también una aplicación propia. Esta función está inicialmente limitada según capacidad del dispositivo, en versión beta y disponible en español a partir de octubre. Rendimiento: Según Apple, el nuevo SO ofrece mayor estabilidad y rendimiento rápido para las apps en iPhone, en las transferencias de AirDrop, así como transición más fluida entre redes y conexión Wi-Fi.

Según Apple, el nuevo SO ofrece mayor estabilidad y rendimiento rápido para las apps en iPhone, en las transferencias de AirDrop, así como transición más fluida entre redes y conexión Wi-Fi. Mejoras Liquid Glass: El lenguaje de diseño de iPhone cuenta con refracción más uniforme, mayor contraste y personalización del control deslizante, mejorando al tiempo la fluidez y la capacidad de personalización.

El lenguaje de diseño de iPhone cuenta con refracción más uniforme, mayor contraste y personalización del control deslizante, mejorando al tiempo la fluidez y la capacidad de personalización. Funciones de seguridad para menores: nuevas medidas de seguridad y control que incluyen monitoreo de tiempo y control de contenido en las apps.

¿Cuáles son los iPhones con capacidad para iOS 27?

De acuerdo con lo revelado por Apple tras el lanzamiento de iOS 27, los dispositivos que podrán instalar el nuevo SO son:

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iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2.ª generación y modelos posteriores)

Tenga en cuenta que nuevas funciones asociadas con Apple Intelligence requieren dispositivos que tengan la capacidad de trabajar con esta tecnología, entre los que se incluyen todos los modelos de iPhone 16 y posteriores, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

¿Cómo instalar iOS 27 de forma segura y legal?

Para instalar el nuevo iOS 27 de manera fácil, práctica y con todo el soporte de Apple, el procedimiento es el siguiente: