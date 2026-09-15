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Sindicato SINTRADANE defenderá ante la Corte Constitucional la independencia técnica del DANE

El sindicato del DANE, SINTRADANE, advirtió que la coordinación administrativa del Gobierno no debe confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales.

Bogotá. 23 de Septiembre de 2022. Piedad Urdinola, nueva directora del DANE. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Bogotá. 23 de Septiembre de 2022. Piedad Urdinola, nueva directora del DANE. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Bogotá. 23 de Septiembre de 2022. Piedad Urdinola, nueva directora del DANE. (Colprensa - Álvaro Tavera)
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Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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