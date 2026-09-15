Sindicato SINTRADANE defenderá ante la Corte Constitucional la independencia técnica del DANE
El sindicato del DANE, SINTRADANE, advirtió que la coordinación administrativa del Gobierno no debe confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales.
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Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...