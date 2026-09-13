56 jóvenes de Barrios Unidos reciben herramientas para impulsar sus emprendimientos

Un total de 56 jóvenes de Flor del Campo y Colombiatón, en el sector de Barrios Unidos, recibieron unidades productivas por parte de la Administración Distrital, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.

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La entrega fue realizada a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y busca convertir las capacidades y conocimientos de los jóvenes en oportunidades concretas de generación de ingresos y emprendimiento.

Los beneficiarios hacen parte del Programa de Atención Integral a Jóvenes en Situación de Riesgo Social. Las unidades productivas fueron definidas teniendo en cuenta sus perfiles, habilidades e intereses, e incluyen herramientas e insumos para actividades como barbería, gastronomía, mecánica, soldadura, confección, estampado, refrigeración y comercio, entre otros oficios.

En Colombiatón fueron priorizados jóvenes de las manzanas 2, 3 y 4, mientras que en Flor del Campo también se beneficiaron integrantes de la comunidad.

La iniciativa responde a compromisos asumidos por el alcalde Dumek Turbay Paz durante sus visitas a Barrios Unidos, en las que sostuvo encuentros con líderes, familias y jóvenes para conocer directamente las necesidades de la comunidad y establecer acciones para atenderlas.

“Estos resultados nacen de escuchar a la comunidad. El alcalde Dumek Turbay ha venido recorriendo estos sectores, conversando con sus líderes, con las familias y con los jóvenes, y asumiendo compromisos frente a sus necesidades. Hoy estamos convirtiendo esas solicitudes en oportunidades concretas para ellos”, explicó Daniel Vargas, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El funcionario destacó que la prevención de factores de riesgo también pasa por brindar alternativas para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y construir proyectos de vida alejados de escenarios de violencia.

“Cuando un joven recibe herramientas para trabajar, también recibe la posibilidad de construir un camino propio”, afirmó Vargas.

La Administración Distrital señaló que estas unidades productivas hacen parte de un acompañamiento integral que combina prevención, generación de oportunidades y fortalecimiento de proyectos de vida en las comunidades de Barrios Unidos.