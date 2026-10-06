¿Se puede ser amigo de la expareja? | Ana, Sin Límites

‘Ana, sin Límites’, el espacio de Caracol Radio en el que la periodista Ana Vargas conversa sin tapujos sobre situaciones de la vida cotidiana, tiene un nuevo capítulo acerca de las relaciones de pareja.

Acompañada por sus colegas Marcela Puentes y Grace Acosta, periodistas de 6AM W, Vargas abordó una pregunta que puede resultar incómoda para algunas personas: ¿es posible mantener una amistad con una expareja cuando se está en una nueva relación?

¿Se puede ser amigo de la expareja?

En esta charla, se abordó la posibilidad de que una persona siga siendo amiga de su expareja a partir de los límites que deben fijarse, la confianza que existe entre la pareja actual y las situaciones que pueden surgir en este escenario.

¿Es un ejemplo de madurez y confianza, o puede generar inseguridades y conflictos? ¿Qué pasa cuando la pareja actual no se siente cómoda con esa amistad?

Y, sobre todo, ¿usted permitiría que su pareja siguiera siendo amiga de su ex?

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

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