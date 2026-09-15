Incendios forestales en Cundinamarca: van 828 casos y 3.140 hectáreas afectadas este año

De acuerdo con el balance de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), Cundinamarca ha registrado 828 incendios forestales entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, con una afectación aproximada de 3.140 hectáreas en 75 municipios de 12 provincias,

La situación mantiene las alertas en el departamento ante el riesgo de nuevos incendios y posibles dificultades en el abastecimiento de agua, en medio del fenómeno de El Niño que comienza a afectar las condiciones climáticas de la región.

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En septiembre van 82 incendios forestales

Durante los primeros 13 días de septiembre, las autoridades reportaron 82 incendios forestales en 35 municipios, que dejaron una afectación aproximada de 366,5 hectáreas.

Ante este panorama, la UAEGRD mantiene el seguimiento en los diferentes territorios y pidió a las administraciones municipales reforzar las acciones de prevención y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para responder ante posibles emergencias.

“Desde la UAEGRD instamos a las administraciones municipales a fortalecer la prevención y disponer los recursos necesarios para responder de manera oportuna”, señaló Diego Contreras, subdirector de Manejo.

Gualivá, la provincia con más incendios en septiembre

Gualivá concentra el mayor número de emergencias reportadas durante septiembre, con 17 casos. Le siguen Rionegro, con 13; Tequendama, con 12; Soacha y Magdalena Centro, con ocho cada una, y Bajo Magdalena, con seis.

En cuanto a los municipios, La Palma registra seis incendios, mientras que Soacha y San Juan de Rioseco tienen cinco cada uno. Viotá suma cuatro casos, y La Vega, Pacho, Caparrapí y Yacopí registran tres incendios cada uno.

El domingo 13 de septiembre fueron atendidos seis incendios forestales. De estos, cuatro fueron liquidados, mientras que los registrados en Pacho y Útica permanecían controlados en un 90 % y 98 %, respectivamente.

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Apoyo aéreo para controlar los incendios

Durante agosto, un convenio entre la UAEGRD y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) permitió apoyar la atención de tres incendios: dos en La Vega y uno en Villeta.

Las operaciones aéreas realizadas con helicóptero y sistema Bambi Bucket acumularon 19,4 horas de vuelo, 65 descargas y el lanzamiento de 7.160 galones de agua para apoyar las labores de control.

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Cundinamarca prepara recursos ante nuevas emergencias

El departamento cuenta actualmente con 84 cuerpos de bomberos activos, de los cuales 81 son voluntarios y tres oficiales, ubicados en Soacha, Cajicá y Girardot.

Además, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo dispone de 123 vehículos y de 2.901 voluntarios pertenecientes a la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos y la Cruz Roja.

Ante un eventual desabastecimiento de agua, Cundinamarca tiene 26 carrotanques: 10 pertenecientes a Empresas Públicas de Cundinamarca y 16 a los cuerpos de bomberos.

De los 116 municipios del departamento, 105 tienen a disposición planes de contingencia. Los 11 que aún están pendientes son Gachalá, Gama, Guasca, Sopó, El Peñón, La Palma, Pacho, Villagómez, Yacopí, Cucunubá y Guachetá.

La UAEGRD sugirió a las administraciones municipales mantener vigilancia sobre las fuentes que abastecen los acueductos urbanos y rurales, establecer rutas para el suministro de agua e identificar las zonas con mayor riesgo de incendios.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso eficiente del agua y evitar las quemas que puedan convertirse en nuevos incendios forestales.