La herencia DMG: habla uno de 4.290 propietarios de exclusivo apto en Bogotá; responde liquidadora

La pirámide DMG sigue dando de qué hablar. Lo que para muchos tener un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá es una bendición (que vale alrededor de 461 millones de pesos), para 4.290 personas víctimas de esa pirámide sería un perjuicio pues todas esas personas son dueñas del mismo apartamento.

Juan Carlos Suárez es uno de los “afortunados”. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio explicó que él es propietario de un apartamento ubicado cerca a Unicentro, en la capital, y que no solo no le avisaron de la adjudicación de ese apartamento, sino que debe un mucho dinero en impuestos.

“El año pasado, mi contador, en aras de sacar mi declaración de renta, me avisó y me dijo: usted tiene unos inmuebles. Yo no solamente soy dueño del 0.023 % de ese apartamento cerca a Unicentro, sino también soy dueño de unos lotes en Tubará, Atlántico, que, de hecho, también me lo adjudicaron por el proceso de DMG”, aseveró.

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A ello agregó que a él nunca le avisaron que era dueño de ese porcentaje del apartamento. “no recibí ningún tipo de comunicación de ninguna parte, pues, diciéndome si yo quería aceptar o no aceptar”.

Y el asunto de los impuestos es lo que más le preocupa.

“Yo puedo pagar los impuestos de lo que mi proporción corresponde. Eso equivale a, más o menos, $ 28.000 pesos. Listo, yo puedo ir a hacienda y pagar mis $ 28.000 pesos. Eso es desde el 2014 a hoy. Pero aparte de los $ 28.000 pesos de impuestos, pues tengo que pagar unas sanciones. Y entonces, en Hacienda, más o menos me dicen, señor, sí, usted está debiendo más o menos $ 900.000 pesos de impuestos del 0.023 % de un apartamento”, afirmó.

Así las cosas, no fue solo ese apartamento el que se dividió entre los afectados, como lo reveló EL TIEMPO. Esta emisora conoció que no fueron uno ni dos, sino 595 bienes que entregaron a 52.278 personas.

Otras 52.278 personas son dueños de otros bienes en común en todo el país

Esos bienes están en Bogotá D.C., Amagá (Antioquia), Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad y Tubará (Atlántico), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Villa de Leyva (Boyacá), Manizales (Caldas), Piendamó, Popayán y Timbío (Cauca), Chía, Girardot, Soacha, Suesca y Viotá (Cundinamarca), Pitalito (Huila), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), Pasto (Nariño), Mocoa y Valle del Guamuez (Putumayo), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda) San Andrés Islas, Bucaramanga (Santander), Espinal e Ibagué (Tolima) y Cali y Candelaria (Valle del Cauca), a favor de 52.278 reclamantes dentro del proceso de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial.

Esta emisora habló con otros afectados. Uno de ellos afirmó que esto “es un perjuicio desde todo punto de vista porque ahora estamos apareciendo como copropietarios de un inmueble que no conocemos, disfrutamos ni usufructuamos”.

Él explicó que se enteró por el cobro del predial de la Secretaría de Hacienda.

“Como no me era familiar el CHIP del inmueble me comuniqué con ellos y fue cuando me dijeron que aparecía como copropietario y que era uno de los bienes en liquidación del proceso contra DMG. Lo raro es que después me enteré de que mi supuesta participación en la propiedad corresponde solo a 0.023% y sin embargo el cobro de Hacienda era por el total del impuesto que son $3 millones”, afirmó.

Algunos de ellos son de bajos recursos y por tener un apartamento perdieron la posibilidad de estar en el Sisbén o tener subsidios de vivienda, pero además pueden ser demandados por no pagar el impuesto predial.

¿Qué responde la liquidadora?

María Mercedes Perry, liquidadora de este proceso que lleva 18 años, afirmó que el liquidador lo único que hace es cumplir la norma.

“Para este caso, la ley establece que el liquidador, una vez que se hace el avalúo de los bienes, se tiene un plazo de dos meses para vender ese bien. Si ese bien no se vende, se tiene que adjudicar”, explicó.

Agregó que la adjudicación se hace por igual entre todos los afectados.

“Una vez la superintendencia saca el auto de adjudicación, los afectados o los acreedores tienen cinco días para manifestarse si quieren o no aceptar esa adjudicación. Es decir, los adjudicatarios pueden retractarse y decir, yo no quiero que me den esa adjudicación, pueden no aceptar esa adjudicación”, explicó.

Apartamento de propietarios de DMG. Foto: Caracol Radio Ampliar Apartamento de propietarios de DMG. Foto: Caracol Radio Cerrar

Entre tanto, sugirió a los propietarios del inmueble que el apartamento sea vendido a algunos de los propietarios.

“Como hay tantas personas, siempre hay personas que, de golpe, están interesados en tener un mayor valor, pues, un mayor porcentaje del bien”, remató.

A este asunto, le respondió Juan Carlos señalando: “yo podría ponerme a buscar a 4200 personas, pues, para ver si entre todos hacemos algo, si ellos me venden, yo les compro. Pero aparte de que es una tarea bien complicada conseguir 4200 personas, ese inmueble tiene 147 embargos”.