Contraloría detecta hallazgo fiscal de $6.643 millones en contrato de Bomberos de Bogotá

Imagen de referencia de bombero y logo de la Contraloría de Bogotá. Fotos: Getty Images / X @ContraloriaBta

Colombia

La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por $6.643.216.503 en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, tras revisar la gestión de pasivos exigibles correspondientes a las vigencias entre 2020 y 2025.

El hallazgo está relacionado con el Contrato 588 de 2022, cuyo objeto era la adquisición de siete máquinas extintoras para el servicio de Bomberos de la capital.

De acuerdo con el organismo de control, la entidad realizó un desembolso equivalente al 49 % del valor del contrato en calidad de pago anticipado, pero los vehículos no fueron entregados dentro del plazo previsto.

El contrato no se cumplió pese a suspensiones y prórrogas

La actuación fiscal encontró que el plazo de ejecución terminó sin que se completara el objeto contractual. La Contraloría señaló que, pese a las diferentes suspensiones y prórrogas concedidas durante el desarrollo del contrato, no se logró garantizar la entrega de las siete máquinas extintoras.

Entre los aspectos cuestionados por el organismo de control están:

El desembolso anticipado del 49 % del valor contractual.

La falta de entrega de los vehículos dentro del plazo establecido.

Deficiencias en la vigilancia y supervisión del contrato.

La presunta falta de aplicación oportuna de las cláusulas de apremio frente al incumplimiento.

El vencimiento del plazo contractual sin que se cumpliera el objeto acordado.

Según la Contraloría, estas situaciones habrían generado un detrimento de más de $6.643 millones, cifra que corresponde al hallazgo fiscal establecido dentro de la actuación.

El caso también tendría incidencia disciplinaria

Además del componente fiscal, el organismo de control indicó que el hallazgo tendría presunta incidencia disciplinaria, debido a las deficiencias identificadas en las labores de control y vigilancia contractual.

Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, señaló:

“Este hallazgo, con incidencia disciplinaria también, demuestra la importancia de fortalecer la supervisión y el control de los contratos para garantizar que cada peso de los bogotanos se traduzca en bienes y beneficios al servicio de la ciudadanía”.

La Contraloría indicó que continuará realizando seguimiento a los recursos públicos destinados a inversiones relacionadas con la seguridad de Bogotá.

El hallazgo corresponde a las conclusiones de una Actuación Especial de Fiscalización y plantea posibles responsabilidades que deberán ser determinadas dentro de los procedimientos correspondientes.