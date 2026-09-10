Cundinamarca ha registrado 50 incendios forestales en septiembre

En lo corrido de septiembre, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca ha atendido 50 incendios forestales en 27 municipios del departamento.

De acuerdo con el balance oficial entregado, durante el 9 de septiembre fueron atendidas 11 emergencias en 11 municipios del departamento.

De estos incendios, cinco permanecen activos, mientras que los otros seis se encuentran en fase de control, según el reporte de las autoridades departamentales.

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22,5 hectáreas afectadas durante la jornada

El registro señala que los incendios forestales han dejado aproximadamente 22,5 hectáreas afectadas durante el día.

La situación se suma a las emergencias ocurridas en los primeros nueve días del mes. En total, durante el mes se han atendido 50 incendios forestales en Cundinamarca, con una afectación acumulada de 139,5 hectáreas.

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Autoridades mantienen coordinación para atender las emergencias

Ante el incremento de las emergencias, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca mantiene un trabajo coordinado con los diferentes Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

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La articulación se desarrolla en los 116 municipios del departamento, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y atender las emergencias que continúen presentándose.