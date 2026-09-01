Tres incendios forestales siguen activos en Cundinamarca: Viotá concentra la atención

Colombia

Tres incendios forestales permanecen activos en Cundinamarca. El de mayor atención se encuentra en la vereda J.J. Merchán, en Viotá, donde 20 unidades de los organismos de respuesta trabajan para controlar las llamas.

El incendio había sido reducido en un 98 % durante el día anterior, pero se reactivó durante la noche.

“Durante el día de ayer logramos reducirlo en un 98 %, pero en horas de la noche volvió a reactivarse. A esta hora se encuentran 20 unidades de los organismos de respuesta trabajando para lograr su liquidación”, señaló el gobernador Jorge Emilio Rey.

Los otros incendios se presentan en Bojacá y en el corredor entre Nariño y Guataquí, donde bomberos y autoridades municipales adelantan labores de control.

Más de 2.000 hectáreas afectadas en agosto

Durante agosto, los organismos de emergencia atendieron 262 incendios forestales en 50 municipios, con una afectación cercana a las 2.105 hectáreas. Esto representa un promedio de más de ocho incendios diarios.

Las provincias de Alto Magdalena, Bajo Magdalena y Tequendama registran la mayor incidencia.

Las autoridades recordaron que continúa vigente la Circular Departamental 012 de 2026, que prohíbe las quemas y contempla sanciones policivas para quienes incumplan la medida.

“Reiteramos el llamado a evitar cualquier práctica que pueda generar un incendio forestal. Reportemos de inmediato cualquier columna de humo o conato a los organismos de emergencia”, afirmó el gobernador.