Capturaron a dos adultos señalados de instrumentalizar a un niño de 12 años para un robo en Bogotá

Colombia

Una mujer y un hombre de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, Bogotá, después de que, según las autoridades, habrían instrumentalizado a un niño de 12 años para intentar cometer un hurto en un establecimiento comercial.

El caso se conoció luego de la alerta de la comunidad y la reacción de las patrullas de vigilancia. De acuerdo con el relato entregado por la víctima a las autoridades, los dos adultos ingresaron al establecimiento acompañados por el menor y habrían distraído a una empleada mientras el niño se dirigía hacia la caja registradora.

El menor habría sido utilizado para sacar el dinero

Según la información suministrada por la Policía, el niño habría intentado sustraer cerca de un millón de pesos en efectivo de la caja.

Durante el intento de huida se habría presentado un forcejeo dentro del establecimiento, que ocasionó daños en algunos elementos del local, estimados en aproximadamente nueve millones de pesos.

Después de lo ocurrido, los dos adultos habrían salido del lugar y abordado un taxi que los esperaba en las inmediaciones. El menor, por su parte, habría quedado abandonado dentro del establecimiento.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del vehículo y lograron interceptarlo varias cuadras más adelante, donde se produjo la captura de los dos adultos.

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

La mujer y el hombre fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de hurto. El taxi en el que se movilizaban fue inmovilizado.

El niño de 12 años quedó bajo protección de la autoridad competente, que deberá activar la ruta de atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

La Policía señaló que rechaza la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos y recordó a la ciudadanía que puede reportar hechos que afecten la seguridad o la convivencia a través de la línea 123.

Hurto a comercio en Kennedy

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, en la localidad de Kennedy el hurto a comercio registra una reducción del 25 %, equivalente a 123 casos menos frente al periodo anterior.

La institución también reportó 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos en esa localidad.

El proceso contra los dos adultos deberá continuar ante las autoridades judiciales, mientras se define su situación jurídica.