Incendios forestales en Cundinamarca: ¿qué municipios tienen emergencias activas?

Colombia

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reportó este miércoles 19 de agosto varias emergencias por incendios forestales en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con el informe preliminar, Girardot concentra actualmente tres incendios activos, ubicados en la vereda Conjuntos Senderos de Guayacán, la vereda Conjuntos Tatiana y el sector de la Curva del Águila, en el kilómetro 3 de la vía a Tocaima.

Las autoridades continúan con el seguimiento de estas emergencias y se espera la actualización sobre el avance de las labores de control.

Situación en La Vega y San Francisco

En La Vega se reportaron dos incendios forestales. El registrado en la vereda Las Minas se encuentra controlado, mientras que la emergencia en la vereda La Huerta permanece activa.

Por su parte, en San Francisco, el incendio de la vereda San Antonio presenta un 80 % de control.

En Villeta, la emergencia registrada en la vereda La Masata alcanza un 85 % de control.

Municipios donde los incendios fueron controlados o liquidados

El reporte de Bomberos también registra emergencias que ya fueron controladas o liquidadas:

Ricaurte: tres incendios. Dos fueron liquidados y uno, en la vereda La Paloma, está controlado en un 80 %.

tres incendios. Dos fueron liquidados y uno, en la vereda La Paloma, está controlado en un 80 %. El Peñón: incendio en la vereda El Cobre, liquidado. Las hectáreas afectadas están por confirmar.

incendio en la vereda El Cobre, liquidado. Las hectáreas afectadas están por confirmar. Pacho: tres incendios, en las veredas Paraíso, El Carbón y La Florido, todos liquidados.

tres incendios, en las veredas Paraíso, El Carbón y La Florido, todos liquidados. Zipaquirá: incendio en la vereda La Primorosa-Paso Ancho, liquidado, con dos hectáreas afectadas.

incendio en la vereda La Primorosa-Paso Ancho, liquidado, con dos hectáreas afectadas. Soacha: incendio en Ciudad Verde, liquidado, con una hectárea afectada.

incendio en Ciudad Verde, liquidado, con una hectárea afectada. Apulo: incendio en la vereda San Antonio, controlado en un 80%.

La Delegación Departamental de Bomberos señaló que continuará informando sobre la evolución de los incendios forestales registrados en el departamento.