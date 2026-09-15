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15 sep 2026 Actualizado 20:50

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Bogotá

Terminan arreglos en tubería matriz en Suba, servicio será restablecido

Redes de distribución de agua a las viviendas se encuentran en proceso de llenado y estabilización.

inspecciones del Acueducto de Bogotá

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Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Colombia

Tras más de 48 horas sin el servicio de agua. la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), informó que culminó el proceso de reparación de la tubería matriz, la cual presentó un daño imprevisto a la altura de la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba.

Las redes de distribución de agua para los barrios: Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos, ya iniciaron el proceso de llenado y estabilización de las presiones, lo que permitirá que el servicio de agua se restablezca paulatinamente en el transcurso de día y la madrugada de este miércoles.

“Dentro del proceso de recuperación del servicio, las zonas más alejadas de la red serán los últimos barrios que recibirán el servicio mientras se terminan de llenar completamente las tuberías.”, aseguró en un comunicado.

Mientras se realizaban las labores de soldadura de la nueva tubería, se presentaron derrumbes al interior del área de trabajo, ubicada a más de seis metros de profundidad lo que retrasó el restablecimiento del servicio, lo que retrasó la entrega de la obra.

Carrotanques atienden a los sectores afectados

Mientras finalizan las obras, se mantiene un servicio alterno de suministro de agua mediante carrotanques.

La atención tiene prioridad para:

  • Centros de salud.
  • Lugares con alta concentración de personas.
  • Sectores afectados por la interrupción del servicio.

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