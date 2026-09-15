Joshep Santiago sigue desaparecido en Bogotá: esto se sabe tras cinco días sin noticias del menor

Colombia

La incertidumbre continúa para la familia de Joshep Santiago Santamaría, un adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves 10 de septiembre en Bogotá.

El caso ha generado preocupación entre familiares, amigos y habitantes del occidente de la ciudad. Este lunes, varias personas se manifestaron en la calle 80 para pedir avances en la búsqueda del menor.

Tras esta jornada, su padre, John, habló sobre lo que han podido reconstruir de las últimas horas en las que tuvieron contacto con Joshep.

¿Qué se sabe de los últimos movimientos de Joshep?

De acuerdo con el relato de su padre, el adolescente estuvo ese jueves compartiendo con unos amigos. Hacia las 2:10 de la tarde tuvo el último contacto directo con su familia, mediante un audio.

Después de eso, algunos de sus compañeros todavía tuvieron contacto visual con él hasta aproximadamente las 4:30 de la tarde.

La información que ha logrado recopilar la familia indica que posteriormente Joshep se dirigió hacia una estación de TransMilenio.

“Entonces, él se dirige del parque hacia la estación de la 77. Y desde ahí se desconoce el paradero de él”.

Según su padre, el último registro que tienen ubica al adolescente en la estación y, en ese momento, estaría solo.

Desde allí comienza el vacío en la información: la familia no ha podido establecer hacia dónde se dirigió ni qué ocurrió después.