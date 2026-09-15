30 capturados y más de $47 millones incautados en operativos contra el delito en Bogotá

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de 30 personas durante una serie de operativos realizados en diferentes localidades de la capital, en acciones adelantadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se produjeron tanto en flagrancia como mediante órdenes judiciales y están relacionadas con investigaciones por distintos delitos.

Cocaína hallada cerca de El Dorado

Uno de los procedimientos se realizó en Fontibón, en una vivienda ubicada cerca del aeropuerto El Dorado. Allí fueron incautados 9 kilos de cocaína, que, según la Policía, presuntamente eran almacenados en el inmueble para posteriormente ser enviados al exterior mediante vuelos internacionales.

Las autoridades señalaron que en el lugar también se almacenaban otras sustancias como marihuana y base de coca.

Siete capturados por diferentes delitos

En San Cristóbal y Kennedy, siete personas fueron capturadas mediante orden judicial. Entre los detenidos estaría una persona que, según la Policía, hacía parte de la lista de los más buscados por casos de hurto violento.

El reporte oficial señala que los capturados son requeridos por investigaciones relacionadas con delitos como:

Homicidio agravado.

Violencia intrafamiliar.

Estafa.

Actos sexuales con menor de 14 años.

Hurto calificado y agravado.

La Policía indicó que estas personas acumulan más de 23 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Estas anotaciones, por sí solas, no equivalen a condenas judiciales.

Dinero y estupefacientes en Ciudad Bolívar

En los barrios Sierra Morena y Mochuelo, en Ciudad Bolívar, fue capturada una persona que, según las autoridades, pertenecería al Grupo Delincuencial Común Organizado “El Negro Alex”.

Durante el procedimiento fueron incautados:

Más de 700 gramos de estupefacientes.

Un arma traumática.

Dos celulares.

Más de $47 millones en efectivo.

La Policía atribuyó al grupo actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.