El sector de la construcción en Armenia entrega recomendaciones tras el terremoto

Armenia

El Arquitecto Cabar SAS es una empresa con más de 40 años de trayectoria en el sector de la construcción y hacen un recuento de su labor en medio de la contingencia derivada por el terremoto.

Precisamente Piedad Cardona de la entidad indicó que abrieron al tercer día logrando intervenir pequeñas afectaciones que se generaron en el establecimiento principal ubicado sobre la carrera 19 N° 20, pero lograron subsanar las dificultades entendiendo que la comunidad los necesitaba.

“Abrimos al tercer día de este inconveniente porque cuando ocurrió al otro día vinimos y nos encontramos una gran piscina de colores en nuestro punto de venta. Estuvimos trabajando arduamente con todo nuestro equipo para poder abrir nuestras puertas por nuestro equipo, por nuestra ciudad y poder atenderlos como siempre lo hemos hecho. En 42 años trabajando acá en el Quindío, trabajando en el área de la construcción. Entonces, relativamente nos fue muy bien, como les digo, trabajando con muchísimas ganas, asesorando nuestro equipo”, mencionó.

Añadió: “Hemos visitado, hemos dado apoyo y recomendándoles productos para que vuelvan a hacer sus trabajos y con su equipo, también dando capacitaciones para la buena utilización de los productos que les estamos recomendando”.

En cuanto al proceso que se vive actualmente de la reconstrucción sostuvo que son muchas las personas que llegan a buscar los productos asociados con el proceso como pinturas lo que tiene que ver con las fisuras.

En ese mismo sentido entregó recomendaciones a las personas que resultaron afectadas y que requieren de productos para avanzar en las intervenciones, es así como sostuvo que es crucial contar con personal conocido o muy bien recomendado ya que se pueden adquirir los mejores productos y si no se cuenta con la mano de obra calificada es muy complejo el panorama.

“Una de las primeras recomendaciones que estamos haciendo es que la gente que contraten sea personal conocido o recomendado. Por favor, porque ustedes pueden comprar los mejores productos para hacer un trabajo muy especial en su obra, en su casa, pero resulta que la mano de obra que se contrató no es experta. Entonces, estas personas que van a contratar para hacer sus trabajos que sean recomendados, que sean recomendados por los distribuidores, por las empresas que vendemos materiales de construcción o por los mismos maestros de obra que ya tienen un reconocimiento en la ciudad que sean, por favor, personas idóneas y con conocimiento de material”, alertó.

Resaltó que las otras sedes están ubicadas en el centro Comercial Oasis en inmediaciones de la iglesia San Francisco de la ciudad y en la carrera 29 N° 37-10 en el municipio de Calarcá.