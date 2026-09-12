Viajar es sumar, campaña de Anato de reactivación turística en zonas afectadas por el terremoto

Armenia

Desde el Quindío, la presidente Nacional de Anato, Paula Cortés hizo un llamado para visitar el eje cafetero y reactivar el turismo luego del terremoto, porque hay riesgo de pérdida de empleos en toda la cadena productiva del turismo.

En Caracol Radio hablamos con la líder gremial nacional de las agencias de viaje que estuvo en el Quindío durante la visita del presidente de la república Abelardo de la Espriella en el parque nacional de la cultural agropecuaria, Panaca, Quindío.

Paula Cortés, presidenta Anato: efectivamente estamos aquí desde Anato acompañando los gremios del sector turístico a la llegada del presidente Abelardo de la Espriella. Estamos muy esperanzados de todos los temas claros que podemos hacer desde este momento de los temas del sector turístico. Vinimos desde Cali haciendo una revisión con nuestras agencias de viajes recorriendo Pereira, el Eje Cafetero. Hoy estamos aquí en Panaca y realmente los animales y el sector los está esperando.

Campaña viajar es sumar

Presidenta Anato: Quiero que se sumen a la campaña que tiene Anato de viajar es sumar. Eso significa apoyar este sector tan importante y el mejor apoyo es viajando. Que todas las propuestas que tengan ahora para la semana de receso en octubre sea para viajar en Colombia, para viajar en estos destinos en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero que tanto lo necesita. Por eso estamos aquí desde Anato presentes acompañando a nuestros empresarios del sector turístico y hoy desde Panaca.

¿Cuál qué reporte tiene el sector sobre la afectación y las necesidades?

Paula Cortés: las necesidades son inmensas. realmente este sector y sobre el Eje Cafetero son los más afectados. Tenemos muchas agencias de viajes que perdieron sus locales, perdieron sus clientes, la gente no quiere viajar.

Pero este es un país pujante, es un país que se levanta siempre y sabemos que vamos a tener el apoyo del gobierno nacional, el gobierno local.

Mantener el empleo

Desde Anato nacional estamos haciendo un apoyo a nuestro capítulo del Eje Cafetero para apoyar a las agencias de viajes sobre todo a mantener el empleo que es uno de los temas que más preocupa, que tanta gente se vaya a quedar sin empleo y que aumente la informalidad que tiene en el país en materia turística.

Entonces tenemos un compromiso muy grande, vamos a hacer campañas desde Anato nacional con nuestro propio recurso de reactivación de estas zonas del país de los tres de los tres, digamos, del Eje Cafetero Valle del Cauca y Chocó para hacer una reactivación importante. Estamos invitando a nuestras agencias de viajes que hagan paquetes turísticos de esta zona del país para que inviten con muy buenos precios.

Bajar el IVA a los tiquetes aéreos

Por eso también el necesitamos el apoyo a las aerolíneas, necesitamos el apoyo de todo el sector turístico, el apoyo a las aerolíneas y del gobierno nacional. Hoy más que nunca necesitamos bajar el IVA de los tiquetes aéreos, quitar el IVA de los hoteles, hacer exenciones reales para que la gente y para que Colombia pueda viajar a esta zona del país a muy buenos precios.

Invitación de Anato

Por eso precisamente también vinimos nosotros para poderlo ver con nuestros propios ojos y hacer un recorrido para ver que efectivamente todos estos municipios que son los turísticos, gracias a Dios, están bien. Se pueden visitar, no hay ningún riesgo para el turista nacional y extranjero. Ayer estuve durmiendo en el hotel de Panaca, hoy estoy aquí en Panaca, nos estamos quedando en los alojamientos, en los hoteles. Estamos revisando. La situación realmente está bien.

Mucho dolor, efectivamente, mucho dolor por lo que está pasando, pero paralelo a eso tenemos que ayudarles a minimizar ese dolor con que no pierdan su trabajo, no pierdan el empleo y que los colombianos sigan viajando por esta zona del país tan importante.