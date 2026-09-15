2.5 billones de pesos podría costar la reconstrucción del Quindío luego del terremoto: Gobernador

Armenia

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya presentó un completo balance de las necesidades prioritarias tras el sismo y advirtió que la reconstrucción del Quindío requerirá una inversión de $2.5 billones de pesos.

El mandatario departamental aprovecho la visita del presidente Abelardo de la Espriella al municipio de Quimbaya donde le expuso las realidades y los datos de la afectación en los 12 municipios del departamento debido al terremoto del 10 de agosto.

Costo estimado de la reconstrucción

Gobernador: La reconstrucción de nuestro departamento lo hemos denominado “Juntos haremos el milagro” y demandará recursos del orden aproximadamente entre 2 y 2.5 billones de pesos, siendo todos los temas prioritarios en esta reconstrucción.

Hoy nuestros campesinos han perdido sus beneficiaderos, han perdido sus tanques, sus despulpadoras, más de 1,200 fincas cafeteras se están viendo afectadas por el terremoto y queremos trabajar de la mano muy rápidamente, porque se viene una producción cafetera y en el máximo pico lo tenemos en noviembre y necesitamos rápidamente ayudarles a construir esos beneficiaderos que hoy nuestros campesinos lo han perdido. Más de 5,300 familias quindianas que hoy viven de nuestra producción cafetera, puntualizó el burgomaestre.

Reactivar la economía

El mandatario explicó “es imperativo reactivar la dinámica económica que está rota por el impacto que ha sufrido el turismo, al igual por los efectos de la industria y el comercio.

El turismo es otro sector impactado, los hoteleros se sienten afectados, tenía entre un 70% un 80% de ocupación hotelera en el departamento del Quindío. Y hoy desafortunadamente solamente está un 14% de ocupación hotelera.

Situación de los damnificados directos por el sismo.

Por fortuna, contamos con la resolución del gobierno que le dio al municipio de Quimbaya 1,200 millones de subsidios para mejoramiento de vivienda, pero necesitamos otras resoluciones que requieren los municipios del departamento del Quindío, como el municipio de Armenia, Calarcá, Circasia y el municipio de Montenegro le dijo el gobernador al presidente Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el Gobernador recalcó que la destinación de esta partida billonaria es crucial para la recuperación de la infraestructura social, de la cual dependen más de 33.000 estudiantes afectados en cerca de 104 sedes educativas con 11 colegios que deberán ser demolidos y la red de salud departamental, cuyos hospitales requieren cerca de $180.000 millones para su atención.