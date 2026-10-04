Lluvias han favorecido a uno de los municipios del Quindío afectado por el racionamiento de agua

Armenia

Se trata del municipio de Circasia que debido a las altas temperaturas y la disminución de los caudales de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto determinaron racionamiento de agua en dos jornadas, sin embargo, las lluvias de la última semana han logrado recuperar la continuidad en el suministro.

El alcalde, Julián Andrés Peña reconoció que Filandia y Circasia estaban generando la medida teniendo en cuenta que son dos de los municipios con mayor riesgo hídrico en medio de la alerta por un Fenómeno de El Niño.

“Ustedes saben que hoy Filandia y Circasia tienen el mayor riesgo hídrico del departamento. Ya estamos en racionamiento. Unos días sí, otros no, porque ha dependido mucho de que ha habido lluvias estos días”, dijo.

Afirmó que estaban con racionamiento de agua entre las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde y desde las 10 de la noche a cinco de la mañana, pero fue claro que han logrado continuidad porque ha mejorado el caudal de los ríos especialmente en la quebrada Las Águilas.

“Inicialmente estábamos con racionamiento de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde y desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero estos días hemos hemos tenido continuidad porque ha ha mejorado mucho el caudal de nuestro río Roble y nuestro río Quindío, especialmente en la quebrada Las Águilas”, resaltó.

En ese mismo sentido, se refirió a un proyecto que es clave para el municipio como es la optimización de la estación de bombeo Las Águilas que están tramitando junto al viceministerio de aguas por lo que esperan la viabilidad para buscar la fuente de financiamiento.

“Estamos esperando la priorización, la viabilidad del proyecto para, si Dios permite, buscar fuente de financiamiento y trabajar conjuntamente por dejarle al municipio eh la optimización de esta estación de esta estación de bombeo, que ustedes recuerden representa casi el 60% de la cantidad de líquido de litros por segundo que requiere el municipio para poder tener abastecimiento”, sostuvo.

Fue claro que deben avanzar como ya lo han venido realizando en temas relacionados con la construcción del tanque de almacenamiento, resonancia y alternancia en el Roble y aspiran concretar el proyecto de la optimización.

Llamó la atención de propios y visitantes a establecer el uso racional del agua para no bajar la guardia en medio de las lluvias que se han registrado en el departamento.