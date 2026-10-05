Lunes 5 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Días de cielo nublado y lluvias en el Quindío, al fondo la iglesia del municipio de Filandia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Más del 90% de la oferta turística del Quindío está activa para la semana de receso escolar que apunta a la reactivación económica

Y es que las clases de los colegios oficiales del departamento se suspendieron desde el jueves 1 de octubre y hasta el martes 13 de octubre en lo que se denomina la semana de receso escolar y que es una oportunidad turística para dinamizar la economía.

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En las últimas horas se llevó a cabo el Comité Ordinario de Seguridad Turística Departamental 2026 para definir las estrategias de seguridad, movilidad y atención previstas para esta temporada.

Al respecto la secretaria de turismo del Quindío, Juanita Gómez sostuvo que más del 90% de la oferta turística está activa como son los parques temáticos, los municipios más turísticos tendrán diferentes actividades por lo que el mensaje está enfocado a que el departamento está en pie y a la espera de la llegada de visitantes para fortalecer los diferentes sectores económicos en esta importante semana.

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Afirmó que en cada uno de los municipios se viene realizando un esfuerzo grande para apuntar a la reactivación y no recibir solamente a los turistas, sino que también los quindianos se sumen al apoyo generando esa dinámica económica y comercial.

Para esta temporada se contará con 40 uniformados especializados en atención al turista, quienes también realizarán labores de verificación y control a prestadores de servicios turísticos.

En materia de movilidad, el Instituto Departamental de Tránsito dispondrá de 25 agentes y sumará 10 practicantes para reforzar la regulación en los puntos de mayor flujo vehicular, especialmente en destinos como Salento y Filandia.

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Desde el sector hotelero también existen expectativas frente a la temporada. Laura Osorio, directora ejecutiva de Cotelco Quindío, indicó que se proyecta una ocupación hotelera entre el 50 % y el 60 %, al tiempo que destacó las estrategias de promoción y comunicación para generar confianza entre los viajeros.

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La invitación es a disfrutar la oferta cultural, gastronómica, turística y recreativa del departamento, teniendo en cuenta que la llegada de visitantes también representa una oportunidad para fortalecer la economía regional.

“Visitar el Quindío también es apoyar la reactivación económica de nuestra región”, afirmó la secretaria Juana Camila Gómez Zamorano.

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En el Quindío crean red de veedurías para hacerle seguimiento al proceso de reconstrucción tras el terremoto y la red hospitalaria se estabiliza en medio de la contingencia

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre la reconstrucción del Quindío tras el terremoto del pasado 10 de agosto y lamentablemente una de las invitadas más importantes que había confirmado asistencia no llegó, se trata de la gerente del fondo milagro en el departamento Luz Clemencia Mejía.

Inicialmente la ponente del debate, la diputada Jessica Obando evidenció su preocupación por la complejidad del proceso de reconstrucción debido a que no existe la celeridad que debería darse en respuesta de los damnificados.

Dijo que desde el 25 de agosto presentaron una serie de derechos de petición a presidencia, gobierno departamental y los municipios, pero la respuesta de esos derechos de petición refleja que no hay una estructura definida y no hay claridad sobre la transferencia de recursos.

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Afirmó que otro de los puntos de preocupación está relacionado con que no se ha planteado una estrategia para la reconstrucción de todas las familias que resultaron damnificadas. Sostuvo que en algunos municipios se está generando el proceso de demolición con recursos propios, sin embargo, considera que tampoco atiende a unas acciones del orden nacional.

Enfatizó que lo más complejo es que no se ha planteado cómo recuperar el tejido social y económico del departamento que fue muy impactado tras la emergencia.

Además, informó que desde hoy lanzaron una red de veedurías en los diferentes municipios del departamento para hacerle seguimiento a la reconstrucción con el objetivo de que se establezca de la menor manera y abarque todas las necesidades que se viven actualmente por la contingencia.

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La secretaria de Salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila reconoció la complejidad que se presentó en la red hospitalaria respecto a la capacidad instalada debido a las afectaciones que dejó el terremoto.

Señaló que se presentaron problemas en la infraestructura desde el cuarto piso hacia el octavo en el principal hospital del departamento que es el San Juan de Dios de Armenia. Resaltó que actualmente cuentan con 170 camas que permite garantizar la prestación de los servicios de salud en todo el departamento e incluso sostuvo que existe un convenio entre el hospital y Red Salud con 16 camas más lo que permite garantizar el proceso.

En ese mismo sentido evidenció que una de las grandes preocupaciones está relacionada con el hospital de mediana complejidad que es el de la Misericordia del municipio de Calarcá que actualmente registra varias afectaciones en la infraestructura por lo que en este momento cuentan con 35 camas habilitadas, pero en el centro social de discapacidad garantizando el servicio en medio de la contingencia tras la emergencia sísmica.

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Asimismo, la funcionaria se refirió a la situación del cementerio del municipio de Quimbaya que es uno de los municipios más afectados por el terremoto en el departamento.

Aseguró que se presentan falsas alarmas puesto que, aunque hubo una afectación en la infraestructura de más de mil osarios, sin embargo, sostuvo que una vez verificada la situación trabajan de la mano con la iglesia católica, Fiscalía y alcaldía municipal para determinar las acciones a tomar.

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Tras el panorama por las afectaciones que dejó el terremoto en el departamento, la gerente de Camacol Milena Arango evidenció que se requieren todas las ayudas posibles para el proceso de reconstrucción en el territorio.

Señaló que, si bien se encuentra el subsidio de mi casa milagro, también es fundamental implementar el subsidio para la cuota enfocada en la tasa de interés, en ese mismo sentido dijo que es clave un subsidio para la cuota inicial por eso espera desde el gobierno nacional se viabilicen en el menor tiempo.

“Todas las ayudas que lleguen con los diferentes nombres que tengan son completamente necesarias, incluso podríamos decir, está el subsidio de mi casa ya o mi casa milagro, pero también necesitamos el subsidio para la cuota, para la tasa de interés. También se necesita un subsidio para la cuota inicial. Se necesita el subsidio para las otras personas, el de mejoramiento, también el subsidio de la caja de compensación de la concurrencia”, indicó.

Fue clara que se requiere que las tasas de interés bajen mucho más con el objetivo de que las familias logren tener un cierre financiero por eso es fundamental todos los apoyos que puedan llegar del gobierno nacional para reactivar el sector.

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“Y aun así necesitamos que las tasas de interés bajen, mucho más para poder que las familias tengan cierre financiero. Seguramente algunas no tenían los seguros, no tienen asegurada su propiedad, entonces hay que partir de cero, otros partirán con algún capital que tengan o que puedan, pero igual todos los recursos que lleguen son muy importantes para poder reactivar”, mencionó.

Del mismo modo, la gerente se refirió a que están pendientes de que planeación municipal reglamente lo que fue aprobado en el año 2024 en el Concejo que es la reglamentación de las zonas de expansión para lograr desarrollar planes parciales.

Afirmó que lo anterior es crucial en el sentido de que permite generar vivienda de interés social por el déficit habitacional con el que se cuenta en este momento y por la contingencia que se generó tras el terremoto.

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35 mil millones de pesos costaría la reconstrucción del principal hospital del Quindío afectado por el terremoto, directivas sostienen que el pago de las deudas de las EPS sería vital para dicho proceso

En efecto uno de los sectores golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto fue el de la salud donde el Hospital San Juan de Dios de Armenia registró afectaciones en su infraestructura.

La gerente del principal hospital del departamento, Diana Carolina Castaño dio a conocer que el impacto se generó desde el piso 3 hasta el 7 donde la gran mayoría son hospitalización, pediatría y adultos, pero gracias a un trabajo arduo lograron recuperar una gran parte de las 200 camas que se perdieron con la contingencia.

Sostuvo que el hospital de campaña continúa brindando la atención que tiene una capacidad para 40 pacientes y tiene unas adicionales donde tienen hospitalización con restricción.

En ese mismo sentido, la gerente manifestó que todos los servicios los están prestando y solo hay unos que registran algunas restricciones como que solo puede ingresar el paciente sin un acompañante debido a la capacidad locativa.

Enfatizó que están esperando el resultado final de los estudios patológicos del edificio para definir la ruta a tomar en materia de reconstrucción, sin embargo, dijo que hasta el momento lo que conocen preliminarmente es que el proceso costaría 35 mil millones de pesos.

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En cuanto a uno de los temas más complejos que es de las deudas de las EPS, la gerente señaló que el panorama no ha mejorado y que por esta época de contingencia sería vital el desembolso de los recursos.

Reconoció que solo con el pago de las actas conciliadas podrían reconstruir la infraestructura sin necesidad de apoyo externo, pero fue clara que el proceso ha sido muy complejo. Mencionó que de las dos EPS que más adeudan al hospital que son Asmet Salud y Nueva EPS está última ha empezado a realizar unos pagos adicionales como son 1.500 millones de pesos para el mes de agosto y 2.400 millones para el mes de septiembre donde asumieron mayor compromiso para los próximos meses del año.

Recordó que Asmet Salud tiene una deuda de 24 mil millones de pesos de los cuales han cancelado 4 mil millones y Nueva EPS presenta una cartera de 45 mil millones de pesos.

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La iglesia católica anunció que la capilla del cementerio Jardines de Armenia será demolida debido a las graves afectaciones generadas por el terremoto

En efecto la capilla que se encuentra ubicada en la fundación parque cementerio Jardines de Armenia resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que la determinación está enfocada a su demolición.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de la ciudad anunció que tras una reunión con la mesa técnica y conocer los conceptos de ingenieros estructurales y arquitectos tomaron la decisión de demoler la capilla del cementerio.

Explicó que las columnas registran afectaciones por lo que considera ya la infraestructura cumplió su ciclo en la historia religiosa.

Aclaró que después del terremoto de enero del año 1999 la capilla había sido objeto de mantenimientos preventivos y mejoras estructurales que fueron significativos en su momento, sin embargo, con el pasar del tiempo y con el nuevo terremoto la capilla pone en riesgo los osarios que están en esa misma zona.

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Señaló que actualmente están apuntando a diseñar un complejo para lograr contar con una capilla abierta al público y con todas las normas de sismo resistencia para garantizar las condiciones de seguridad.

Desde el parque cementerio Jardines de Armenia destacaron que en los sectores 1 y 2 los osarios registraron afectaciones de consideración por lo que deben derrumbarse algunos de ellos. Añadieron que todo el proceso de custodia de los restos se realiza con dignidad, diligencia y respeto en medio de la actual contingencia.

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Más de 140 toneladas de escombros han sido recogidas por Empresas Públicas de Armenia, EPA durante las jornadas que se vienen desarrollando en vías y áreas públicas de diferentes sectores de la ciudad

Los operarios de EPA continuarán esta semana recorriendo distintos puntos de la ciudad para realizar la recolección y retiro de estos materiales que se encuentren en vías y áreas públicas, con el propósito de contribuir a mantener despejadas y en mejores condiciones las zonas intervenidas.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo las acciones de prevención en los albergues habilitados tras el sismo del pasado 10 de agosto. A la fecha, 229 personas han sido vacunadas con la aplicación de 473 dosis de diferentes biológicos, como fiebre amarilla, sarampión-rubéola, influenza, VPH, hepatitis y polio, entre otros.

Las jornadas de inmunización se han desarrollado no solo en el coliseo del Sur, sino también en albergues alternos establecidos por la comunidad en diferentes zonas de la ciudad, llegando a sectores como Manuela Beltrán, La Coruña, la cancha del barrio El Recuerdo y Villa Ximena.

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Cuatro homicidios entre jueves, viernes y sábado en el departamento del Quindío, en los municipios de La Tebaida, Armenia y Calarcá

Una pareja fue encontrada sin vida en zona rural del Quindío, las autoridades avanzan en las investigaciones

En la mañana del viernes 2 de octubre se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el sector del Alambrado en zona rural del municipio de La Tebaida.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno, Ramón Baena quien dio a conocer que se trata de un hombre y una mujer que se movilizaba en una motocicleta que al parecer fueron asesinados por lo que avanzan las investigaciones correspondientes para determinar móviles y autores.

Señaló que estuvo en el punto con el fin de verificar la información donde habitantes del sector manifestaron que el hecho se habría generado en la noche del jueves 1 de octubre, sin embargo, solo fue reportado hasta la mañana de este viernes.

Indicó que, según las versiones de las mismas personas del sector, las víctimas no son de la zona y ni siquiera se ha logrado identificar que sean del municipio de La Tebaida.

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Otro caso se registró al sur de Armenia en el barrio Vista Hermosa donde en medio de una riña con arma de fuego fue asesinado Jean Carlos Maldonado Redondo de 34 años de edad.

El cuarto homicidio se presentó el sábado 3 de octubre en el Alto del Río en la Vía Calarcá – Armenia, donde fue lesionado con arma de fuego el ciudadano Duberney Herrera Sánchez de 46 años de edad, quien fue trasladado en vehículo institucional al Hospital LaMisericordia, donde ingresó a reanimación y posteriormente murió

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En el Quindío advierten que el cambio de clima aumenta las consultas en pediatría por enfermedades respiratorias

Y es que después de pasar de un intenso clima con las altas temperaturas, en los últimos días se registran fuertes lluvias acompañadas de vientos lo que desencadena en afectaciones de salud por los cambios climáticos.

La gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño reconoció la complejidad por las enfermedades respiratorias que afectan en gran manera a los niños. Evidenció que el cambio de temperatura aumenta las virosis sobre todo en pediatría por lo que es allí donde cuentan con el mayor número de pacientes con las enfermedades respiratorias.

Llamó a padres de familia a extremar las medidas de cuidado con los niños entendiendo que es la población con mayor riesgo por dicha situación. Del mismo modo, la funcionaria indicó que las urgencias es la puerta de entrada de todos los servicios de la institución y actualmente la complejidad es que no pueden trasladar a los pacientes tan rápidamente a las áreas de hospitalización lo que genera la congestión.

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Las lluvias de los últimos días han permitido levantar la medida de racionamiento de agua en uno de los municipios del Quindío

Se trata del municipio de Circasia que debido a las altas temperaturas y la disminución de los caudales de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto determinaron racionamiento de agua en dos jornadas, sin embargo, las lluvias de la última semana han logrado recuperar la continuidad en el suministro.

El alcalde, Julián Andrés Peña reconoció que Filandia y Circasia estaban generando la medida teniendo en cuenta que son dos de los municipios con mayor riesgo hídrico en medio de la alerta por un Fenómeno de El Niño.

Afirmó que estaban con racionamiento de agua entre las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde y desde las 10 de la noche a cinco de la mañana, pero fue claro que han logrado continuidad porque ha mejorado el caudal de los ríos especialmente en la quebrada Las Águilas.

En ese mismo sentido, se refirió a un proyecto que es clave para el municipio como es la optimización de la estación de bombeo Las Águilas que están tramitando junto al viceministerio de aguas por lo que esperan la viabilidad para buscar la fuente de financiamiento.

Fue claro que deben avanzar como ya lo han venido realizando en temas relacionados con la construcción del tanque de almacenamiento, resonancia y alternancia en el Roble y aspiran concretar el proyecto de la optimización.

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En sesión realizada el 4 de septiembre de 2026, el Consejo Académico de la Universidad del Quindío otorgó su aval a una propuesta de medidas excepcionales y transitorias para ampliar y flexibilizar determinados plazos académicos aplicables a los estudiantes de pregrado durante el período 2026-2.

Con este visto bueno, la iniciativa continuará su trámite ante el Consejo Superior, órgano competente para estudiar y decidir sobre la autorización definitiva de las modificaciones propuestas. El aval otorgado por el Consejo Académico constituye, por tanto, una recomendación favorable para que la propuesta avance en las instancias institucionales correspondientes.

La propuesta contempla ampliar el plazo para la cancelación total del semestre con opción de reembolso hasta la finalización de la décima semana activa. Para la cancelación de semestre sin opción de reembolso, se plantea extender el término hasta la finalización de la decimosexta semana activa.

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En materia de cancelación de asignaturas, la iniciativa propone que los estudiantes de las modalidades presencial y virtual puedan realizar este trámite hasta la finalización de la decimosexta semana activa. Para la modalidad a distancia, el plazo se extendería hasta la cuarta tutoría, inclusive, de cada bloque.

También se plantea permitir la cancelación de asignaturas sin aplicar las restricciones ordinarias relacionadas con su tipo, naturaleza o condición de repetición, dentro de los términos establecidos en la propuesta.

Esta flexibilización busca que los estudiantes puedan ajustar oportunamente su carga académica de acuerdo con las dificultades personales, familiares, económicas o académicas derivadas de la contingencia.

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La gobernación del Quindío, avanza en las labores de intervención de la vía Cruces- Filandia, un proyecto de importancia para la movilidad y conectividad de esta zona del departamento.

La interventoría inició actividades el 24 de septiembre y, tras la aprobación del personal de obra, los trabajos comenzaron formalmente el viernes 25 de septiembre, dando paso a las primeras acciones en campo.

Actualmente, los equipos adelantan labores de descapote y limpieza en las cunetas y obras de arte de la vía, además de la identificación de las alcantarillas transversales existentes. También comenzaron las demoliciones de cunetas y sobreanchos en el inicio del tramo, mientras que, ya fueron trasladados materiales correspondientes a tuberías de 36 pulgadas.

El frente de trabajo avanza desde Filandia hacía Cruces y contempla, además, una revisión técnica con el consultor para definir las intervenciones definitivas en las obras de drenaje.

La intervención corresponde al Contrato de Obra 008 de 2026, enmarcado en el proyecto de mejoramiento de vías secundarias, y contempla la rehabilitación de 6,375 kilómetros de carretera, mediante la recuperación de losas de concreto deterioradas, la aplicación de carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalización. Con un plazo estimado de 15 a 16 meses.

La empresa Proyecta, a través del Gobierno del Quindío desarrolla este proyecto con el propósito de avanzar de manera oportuna en el compromiso adquirido por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya con la comunidad.

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La RAP Eje Cafetero puso en marcha una agenda conjunta con los Comités de Cafeteros de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima para consolidar las necesidades de las familias cafeteras afectadas por el terremoto del 10 de agosto y gestionar alternativas de financiación para su recuperación.

El gerente de la RAP Eje Cafetero, Óscar Alexis Sanabria Chica, sostuvo el encuentro con Natalia Yepes Jaramillo, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas; José Martín Vásquez Arenas, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío; Juan Felipe Jaramillo, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Risaralda, y Gildardo Monroy Guerrero, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima.

La reunión permitió articular la información de los cuatro departamentos, revisar las afectaciones y definir tareas para identificar beneficiarios y avanzar en proyectos que permitan gestionar recursos nacionales, sumar capacidades y vincular al sector privado y otros cooperantes.

“Vamos a identificar algunos beneficiarios para formular un proyecto con la oportunidad que se está dando con el Gobierno Nacional de las Obras por Impuestos y mirar qué casas de los cafeteros, de las fincas cafeteras, están afectadas”, señaló Óscar Alexis Sanabria Chica, gerente RAP Eje Cafetero.

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Por el Quindío, José Martín Vásquez Arenas llevó a la mesa las necesidades relacionadas con la recuperación de viviendas rurales y beneficiaderos de café afectados por el terremoto.

Entre las tareas definidas quedó la identificación de posibles beneficiarios y la revisión de los requisitos para estructurar un proyecto que pueda ser presentado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. La iniciativa estaría orientada inicialmente a atender viviendas de familias cafeteras afectadas y deberá partir de información verificada sobre los daños y del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a este mecanismo.

La próxima cosecha también hace parte de la agenda regional. Los Comités de Cafeteros y las administraciones departamentales revisan las acciones necesarias para garantizar la recolección y mantener la capacidad productiva de las zonas cafeteras afectadas

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Cinco caninos que esperaban una segunda oportunidad encontraron el fin de semana un hogar definitivo, gracias a la jornada de adopción realizada por la Alcaldía de Armenia, donde la ciudadanía tuvo la posibilidad de conocer a los animales rescatados y abrirles las puertas de sus hogares y familias.

Con este balance, ya son 79 peluditos, entre perros y gatos, que han sido adoptados en las actividades que ha liderado la Administración Municipal en lo corrido de 2026.

A lo largo del año se han llevado a cabo siete jornadas de adopción, espacios en los que perros y gatos rescatados tuvieron la oportunidad de encontrar familias dispuestas a brindarles un hogar definitivo, cuidado y protección.

A este resultado se suman 520 esterilizaciones realizadas desde el 18 de septiembre hasta la fecha, como parte de las acciones encaminadas a promover el bienestar animal y una tenencia responsable de perros y gatos en la ciudad.

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13 fundaciones del Quindío que trabajan por el cuidado, bienestar y protección de perros y gatos, recibieron insumos veterinarios por parte de la gobernación en una actividad realizada en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío.

La entrega incluyó concentrado, productos para el control de plagas, guantes, vacunas, multivitamínicos, comederos, bozales y guacales, elementos que contribuirán a fortalecer las labores de atención y cuidado que adelantan estas entidades.

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A menos de dos meses de que culmine el calendario escolar de la presente vigencia, las instituciones educativas de los 11 municipios no certificados, y cuyo servicio es administrado por el departamento, han abierto ya las matrículas para el año lectivo 2027.

La directora de Cobertura Educativa, de la Secretaría de Educación del Quindío, Mónica Andrea Salgado Castro, extendió la invitación a padres de familia y representantes legales de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, para que diligencien el proceso a tiempo y aseguren su cupo.

Aspiramos que antes de que se termine este año lectivo –con el proceso abierto hasta el 15 de diciembre- podamos tener la mayor parte de los estudiantes matriculados. Los requisitos son cada vez más flexibilizados: por lo general se piden los documentos de identidad del alumno y del adulto responsable, que la niña, niño o joven esté asegurado en salud, en ocasiones se pide carnet de vacunas, dijo la funcionaria.

Indispensable, si viene de otra Institución Educativa, municipio o departamento, que presenten las notas que certifiquen el último grado cursado.

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Aunque la celebración tradicional de las fiestas de Armenia fue cancelada debido a la emergencia social generada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, Armenia conmemorará su aniversario con actos solemnes, reconocimientos cívicos a quienes han trabajado por una mejor ciudad y una programación cultural durante octubre,

No obstante, la Alcaldía de Armenia recalcó que mantendrá los actos protocolarios que cada año rinden homenaje a quienes han dejado una huella en la historia, la cultura y la vida ciudadana de la capital quindiana.

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Por ello, el 13 de octubre se realizará la entrega de la Orden Cafeto de Oro, reconocimiento que exalta la trayectoria y los aportes de artistas, gestores, organizaciones y personas vinculadas con la cultura del municipio,

Mientras que el 14 de octubre, fecha del aniversario, se desarrollará el acto solemne de conmemoración y la entrega del Cordón de los Fundadores y el Emblema de amor por Armenia, distinciones destinadas a reconocer los méritos y realizaciones de quienes han contribuido de manera significativa al progreso y bienestar de Armenia.

Entre tanto, la alcaldía de Armenia anticipó que la conmemoración se extenderá durante todo el mes de octubre con una agenda artística y cultural que llevará música, danza, teatro, cine y otras expresiones a parques, plazas y espacios representativos de la ciudad.

La programación reunirá a más de 200 artistas y 25 agrupaciones locales y tendrá como escenario lugares vinculados con la memoria y la historia de los armenios, todo ello con el liderazgo de Corpocultura.

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La Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia entregará este jueves 8 de octubre sus tradicionales reconocimientos en el marco de los 137 años de fundación de la ciudad de Armenia.

La presidenta del Voluntariado Vicentino de la Caridad en Armenia, Lesbia Alzate de Gómez recibirá la Medalla al Mérito Cívico de la ciudad. La Medalla al Mérito Cultural será entregada a la arquitecta María Eugenia Beltrán Franco actual presidenta de la academia de historia del Quindío.

Y por primera vez, la medalla al mérito ambiental la entregarán a tres personas. Javier Salazar Torres de Ecoparque Peñas Blancas, José Iván Arias García de Proyecto 100.000 y, María Lucelly Ramírez Gómez y su destacada labor en educación ambiental con la CRQ

El acto solemne de entrega de los reconocimientos será este jueves 8 de octubre de 2026 a partir de las 5 p.m., en la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia en el centro de la ciudad.

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En deportes, Caciques del Quindío tuvo un fin de semana perfecto en la Liga Profesional de Fútbol de Salón 2026, con cuatro victorias en las diferentes categorías del club.

El quinteto femenino fue protagonista en las dos jornadas. El sábado derrotó 5-2 a Lifusaltol Tolima Syscafe y el domingo volvió a ganar, esta vez como visitante, con un contundente 8-1 sobre Huila Futsalón.

También el sábado, el equipo élite de Caciques superó 5-2 a Jogo Bonito JC 10 de Ibagué, mientras que Caciques del Quindío Junior se impuso 8-1 a Lifusaltol Tolima Syscafe.

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Finalmente, hoy juega el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, por la fecha 12 enfrentará como visitante a Orsomarso en el estadio de Palmira a las 7 y 30 de la noche.