Festival de la trucha en el municipio de Salento, Quindío para reactivar la economía post terremoto

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Armenia

Tras el terremoto el impacto ha sido grande para los municipios turísticos del departamento debido a la baja demanda de personas lo que afecta la dinámica económica.

Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada se refirió a la nueva edición del festival de la trucha que busca fortalecer el comercio local donde son 41 restaurantes los que participarán y cada uno con una propuesta de trucha insignia por $28.000.

Sostuvo que es un evento que ya ha tenido dos versiones y que en la actual toma mayor relevancia en el marco de la contingencia actual.

Resaltó que la idea es que la comunidad visite a los comerciantes y disfrute de una trucha especial como es con café, a la naranja entre muchas otras preparaciones por eso extendió el llamado para que disfruten del festival y aporten a la reactivación.

Alcalde de Salento

En ese mismo sentido el alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales enfatizó que es clave el apoyo de la cámara de comercio para impulsar iniciativas como la del festival de la trucha que permiten fortalecer la dinámica económica y apuntar a la reactivación que tanto requiere el municipio tras el terremoto.

Informó que ya cuentan con el 90% de las actividades turísticas por lo que es fundamental promocionar el destino tanto a nivel local como nacional.

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Dijo que a la par del festival de la trucha también contarán con actividades como la media maratón entre montañas donde ya están 1.700 inscritos lo que impactará positivamente al municipio.

Participante del festival

Finalmente, una de las participantes es Helena Salazar de Delicius Helena ubicado en el recinto gastronómico del municipio y manifestó que este tipo de espacios son muy importantes para visibilizar el trabajo del comercio que ha resultado impactado por lo vivido el pasado 10 de agosto.

Resaltó que es fundamental que la comunidad apoye al recinto entendiendo que son muy antiguas en el proceso de la trucha puesto que antes se encontraban a las afueras del parque, pero fueron reubicadas en este recinto.

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Dijo que participarán con una trucha de café combinando dos productos característicos del departamento y con un patacón que es el mejor acompañante por eso extendió la invitación especial a todas las personas para

que los apoyen en este festival y permanentemente para reactivarse.

Vale anotar que en el año 2025 se vendieron más de 4.000 platos y todos los participantes se pueden encontrar en www.festivaldelatrucha.com.