$35.000 millones costaría reconstrucción en principal hospital del Quindío afectado por el terremoto

Armenia

En efecto uno de los sectores golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto fue el de la salud donde el Hospital San Juan de Dios de Armenia registró afectaciones en su infraestructura.

La gerente del principal hospital del departamento, Diana Carolina Castaño dio a conocer que el impacto se generó desde el piso 3 hasta el 7 donde la gran mayoría son hospitalización, pediatría y adultos, pero gracias a un trabajo arduo lograron recuperar una gran parte de las 200 camas que se perdieron con la contingencia.

Sostuvo que el hospital de campaña continúa brindando la atención que tiene una capacidad para 40 pacientes y tiene unas adicionales donde tienen hospitalización con restricción.

En ese mismo sentido, la gerente manifestó que todos los servicios los están prestando y solo hay unos que registran algunas restricciones como que solo puede ingresar el paciente sin un acompañante debido a la capacidad locativa.

“¿Qué se espera la próxima semana? La apertura del sexto piso, un pabellón de hospitalización adulto y también apertura parcial de hospitalización pediatría en el tercer piso. El hospital de campaña continúa. El hospital tiene una capacidad para 40 pacientes. Está hoy a full funcionamiento. Tiene además unas carpas adicionales donde tenemos hospitalización de paciente con restricción. Y bueno, está funcionando con todo el personal del hospital de campaña", mencionó.

Enfatizó que están esperando el resultado final de los estudios patológicos del edificio para definir la ruta a tomar en materia de reconstrucción, sin embargo, dijo que hasta el momento lo que conocen preliminarmente es que el proceso costaría 35 mil millones de pesos.

Reconoció que están a la espera de que el gobierno nacional pueda brindar los aportes para la reconstrucción del centro asistencial.

Deudas de las EPS

En cuanto a uno de los temas más complejos que es de las deudas de las EPS, la gerente señaló que el panorama no ha mejorado y que por esta época de contingencia sería vital el desembolso de los recursos.

Reconoció que solo con el pago de las actas conciliadas podrían reconstruir la infraestructura sin necesidad de apoyo externo, pero fue clara que el proceso ha sido muy complejo.

Mencionó que de las dos EPS que más adeudan al hospital que son Asmet Salud y Nueva EPS está última ha empezado a realizar unos pagos adicionales como son 1.500 millones de pesos para el mes de agosto y 2.400 millones para el mes de septiembre donde asumieron mayor compromiso para los próximos meses del año.

Recordó que Asmet Salud tiene una deuda de 24 mil millones de pesos de los cuales han cancelado 4 mil millones y Nueva EPS presenta una cartera de 45 mil millones de pesos.

“Solo con el pago de las actas conciliadas, nosotros podríamos reconstruir nuestras infraestructura sin necesidad de apoyo externo. Pero hasta el momento, pues ese tema ha sido también un poco un poco difícil.ASMET SALUD tiene una deuda de 2400 millones de pesos, de los cuales entre los meses de agosto y septiembre pagaron alrededor de 4000 millones. Nueva EPS, que es la aseguradora que más le debe al Hospital San Juan de Dios, hoy presenta una cartera de 4500 millones de pesos, de la cual todavía no se han hecho pagos adicionales”, indicó.