La Institución Universitaria EAM del Quindío y el proyecto para reactivar el turismo en Salento

Armenia

Seguimos en este espacio de 6A/ W de Caracol Radio hoy desde la institución universitaria EAM, aquí en el centro norte de Armenia, al lado de los puentes de la segunda con dos invitados muy especiales para hablar de la reactivación de esta institución tan importante para nuestro departamento, esta institución de educación superior

David Concha, líder de innovación de la institución universitaria EAM y la reactivación “Nosotros acá en la pues el tema de la reactivación lo hemos vivido de manera muy rápida, posterior al día del terremoto del 10 de agosto, solamente paramos ese día y al día siguiente ya estábamos todos reactivados en operaciones en el edificio principal. Toda la parte administrativa.

Nosotros iniciamos al día siguiente el edificio fue evaluado rápidamente por los ingenieros, declarado que el edificio estaba en perfectas condiciones, no tuvimos que hacer nada virtual sino presencial y los pelados están muy contentos. Venimos trabajando fuertemente con ellos y pues realmente el ambiente que se siente en la institución hoy por hoy es un ambiente de amistad, es un ambiente de protección, de estar seguros, de seguir creciendo como personas, como profesionales, de seguirse formando.

¿Cómo fue ese proceso?

Hicimos una clasificación, un censo donde por lo menos 50 personas resultaron con afectaciones graves, unas más o menos unas cinco personas con afectaciones pues ya muy muy graves, pero en general nosotros consideramos que por el tema del edificio ser tan sólido, pues recordamos que en el sismo pasaba este edificio presentó condiciones muy similares, afectaciones mínimas y les permitió a los estudiantes regresar tranquilamente. Les permitió a los estudiantes sentirse incluso más seguros que en casa, porque llegaban a un sitio que estaba en óptimas condiciones. Los estudiantes querían volver.

David Concha es el líder de innovación de la EAM La institución tiene varias iniciativas de ayuda, la primera fue la del centro de Acopio, donde se rogaron recolectar eh múltiples elementos de vivienda, elementos de alimentación y todo ese tipo de asuntos para hacer donaciones a nuestra comunidad académica y esas donaciones se hicieron según la clasificación del riesgo, se entregó todas las personas más afectadas de la comunidad académica.

Proyecto para reactivar el turismo en Salento

EAM: actualmente estamos trabajando muy fuerte por la reactivación del turismo hace más o menos unas tres semanas con todos los empresarios de Salento y nos llamaron a pedirnos la apreciación de qué se podía hacer y logramos crear una estrategia para la reactivación del turismo.

Y agregó “encontramos un problema y lo empezamos a atacar desde las habilidades que tenemos acá en la institución y venimos trabajando y en dos semanas tenemos lista la iniciativa con despliegue y con todos los empresarios de Salento respaldando, la alcaldía de Salento respaldando, y para nosotros es estratégico ese lugar porque al Salento ser el padre del turismo, si Salento está mejor, el resto el resto del departamento va a estar mejor.

Entendemos que el turismo es muy delicado, es muy frágil, muy sensible y que requiere de toda la experticia que podamos brindar para poder hacer un buen trabajo y mejorar esta reactivación para diciembre tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

¿Y el proyecto incluye innovación y tecnología?

100% estrategia, innovación con tecnología. porque la de EAM somos esos, negocios, tecnología e innovación. Obviamente la estrategia está súper bacana, tiene muchos frentes, estamos trabajando en el último frente que es como la parte de como modelo de negocio, estamos trabajando en esa parte final, pero la estrategia tanto de del frente de marketing, diseño, publicidad está totalmente clara y sólida y la estrategia del desarrollo tecnológico también está totalmente, explicó David Concha de la EAM.

Nosotros llevamos ya varios años trabajando con Salento, recordemos que el tema de Salento inteligente salió de acá de la institución, los sensores están para patente, es un desarrollo tecnológico amplio y robusto, venimos trabajando con la Alcaldía de Salento temas de marca, plan estratégico de turismo, política pública del municipio.

De hecho, estuvimos este fin de semana grabando en Salento en el bosque de Palma de Cera para poder mostrar un Salento que no se ha visto antes y los empresarios también confiaron en la institución, también por toda esa trayectoria que tenemos de 55 años dedicados a todo ese tema y pues nos han recibido muy bien, y nos han dejado trabajar.

Bernardo Buitrago, director de mercadeo de la EAM explicó por su parte “para nosotros desde la universidad, desde el día 2 del terremoto eh cuadramos toda la estrategia de trabajo, todas las estrategias comerciales, todas la estrategia de pauta para retomar normalmente y de la mano de los colegios también, de la mano de la secretaría de educación municipal, hemos estado enlazados con ellos para mirar cuál cuáles eran las necesidades, también estuvimos muy pendiente de cada una de las instituciones afectadas, estuvimos pendiente en los mismos estudiantes de si podían venir o si podíamos ir”

Hemos estado visitando constantemente las instituciones educativas para contarles que la EAM está aquí para que ellos puedan continuar su vida universitaria, ahorita que estamos a puertas de terminar el año, ellos ya saben que este es el sitio de encuentro y que tenemos la tranquilidad de brindarles un espacio que es con cómodo que es seguro.

Por ejemplo, nosotros acá desde la universidad hicimos todo el tema de la caracterización de toda nuestra planta docente y también de toda nuestra planta estudiantil y administrativa para determinar quiénes necesitaban ayuda, en qué condiciones se encontraban, si tenían afectaciones físicas, psicológicas o de su vivienda y eso lo transferimos a los estudiantes, subrayo el directivo de la EAM.

¿Beneficios para estudiantes afectados?

Bernardo Buitrago, EAM: fue una de las iniciativas que desde la dirección se tomaron en cuenta para, digamos, primero nosotros contamos acá con un crédito propio que es el crédito de EAM que les permite a los estudiantes pagar su semestre de forma financiada, pero para todos estos estudiantes durante el tema de la contingencia se generaron unas ayudas, unos plazos en el tiempo, un tema con los intereses.

Además, con el acompañamiento que también se puede entender porque es dentro de esa misma caracterización es determinar, si usted tuvo afectaciones en su hogar, entonces miremos a ver cómo lo podemos ayudar acá desde la parte financiera y no solamente para ellos, sino para todo el personal.

Entonces siempre estamos buscando cómo podemos ayudar a los estudiantes para que tengan esa facilidad, porque estudiar es de voluntad y también sabemos que sacar ese presupuesto para pagarse el semestre es un esfuerzo que hacen las mamás, los papás, los mismos estudiantes. Entonces, nosotros como universidad poderlos ayudar nos llena mucho de orgullo, la verdad, porque es poder ayudar a la población, indico el directivo de la EAM.

Inscripciones en la EAM

EAM: nosotros estamos nuevamente en inscripciones, ya estamos haciendo los pines para todos los estudiantes para que todos nuestros oyentes que nos están escuchando se quieran inscribir, les vamos a regalar el pin de inscripción a todos.

Nosotros tenemos una página de internet que es www.eam.edu.com. Ahí encuentran toda la información, de hecho, estamos estrenando nuevo diseño de la página para que la visiten y pregunten.

También tenemos un número de contacto, de WhatsApp, tenemos el 318 851 6428, ahí nos pueden escribir, decir, “Venga, yo los acabo de escuchar en el noticiario y me quiero escribir.” y verdad que me regalaron el PIN de una. Me dicen, “Bernardo fue el que se los dio y yo los inscribo, tenemos un equipo tipo de asesores, no solamente es el tema virtual.

Las personas pueden venir, conocer el campus, estamos ubicados frente al Centro Comercial Bolívar en el puente que comunica la carrera 14 con el Parque Fundadores. Somos una universidad que lleva 55 años ya acá en el Quindío, somos 100% quindianos.