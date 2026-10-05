50% de ocupación hotelera espera Cotelco en semana de receso escolar en el departamento del Quindío

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Desde Cotelco, Quindío tiene una proyección de una ocupación hotelera entre el 50 % y el 60 %, durante la semana de receso escolar en el departamento.

Laura Osorio es la directora de la Asociación de Hoteleros de Colombia, Cotelco, capítulo Quindío y hablamos sobre las expectativas del sector en esta semana que los estudiantes de los colegios y universidades no tienen clases y que hay algunas actividades en los municipios como para de la reactivación económica.

La líder gremial hotelera agregó “todos los hoteleros están con una expectativa alta, la verdad es que septiembre fue un mes muy duro, agosto era un mes que le teníamos mucha fe porque agosto es el mejor mes del año para los hoteleros aquí en el Quindío. Y pues lamentablemente con lo que pasó cayó muchísimo las visitas y el turismo en el Quindío. Entonces eh septiembre pues nunca ha sido un buen mes, es un mes bajito de ocupación.

Proyección de ocupación hotelera en semana de receso en Quindío

Cotelco: estamos con muchas expectativas así a lo que va a pasar esta semana de receso, más o menos esperamos que entre que la ocupación esté entre el 50 y el 55%. Sabemos que no va a ser igual que los otros años por todo lo que pasó en agosto y porque se han presentado algunos temblores y de pronto la gente le cuesta un poquito el tema de la confianza, pero hemos tratado de promocionar del Quindío.

Aquí tenemos todos los parques temáticos abiertos. Todos nuestros pueblos turísticos están en perfecto estado, Salento, Filandia, Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, todos están listos para esperar pues a todos los turistas que vengan en semana de receso.

Estamos superactivos con la promoción y queremos que la gente confíe en el destino, que siga pidiendo, que los que no han venido vengan y conozcan y los que ya han venido vuelvan a venir y nos apoyen con la ocupación porque el Quindío vive del turismo en su gran mayoría. Entonces para apoyar las familias, los hoteles, cada empleado que está aquí con los brazos abiertos esperando a todo Colombia que vengan en semana de receso, dijo la directora de Cotelco

En Quimbaya y Montenegro municipios afectados en su área urbana, toda la oferta rural de parques, de fincas, las que, por supuesto quedaron bien, también están habilitadas para el disfrute del turismo.

Cotelco: Exactamente, desde el momento todos los gobiernos locales han estado pendientes de todo lo que haya que restaurar y demás, pero todas las atracciones turísticas, los hoteles en su mayoría están bien, están en perfecto estado, el Parque del Café está funcionando, Panaca está funcionando, todos los parques turísticos que siempre vienen a visitar nuestros los colombianos y todos los extranjeros están en perfecto estado y están esperando para recibir a todos los visitantes ahora en semana de receso.

Cotelco entre cancelaciones y reservas

Laura Osorio es la directora de Cotelco: Fue como una mezcla de los dos, en general las cancelaciones que hubo en agosto después del terremoto fueron cancelaciones a corto plazo, más que todo agosto, septiembre, algunas de semana de receso, pero también gracias a todas las campañas que hemos hecho de reactivación, de invitar a la gente también se ha animado mucha gente a venir a hacer en semana de receso y ha tenido confianza en el destino. Entonces ha sido una mezcla de los dos.

Por supuesto hubo gente que canceló, pero hubo gente que también dijo bueno no voy a cancelar, sino que voy a esperar a ver qué pasa, dejemos esta reserva a ver qué ocurre y van a venir. Entonces fue una mezcla de los dos.

Invitación desde Cotelco

Directora Cotelco, Quindío, la invitación que hacemos desde Cotelco capítulo Quindío es a que la gente venga, no solamente la gente de todo Colombia sino también la gente del Quindío vaya a los pueblos, coman los restaurantes, disfrute sus cafés, vaya a los parques turísticos. O sea, lo que queremos es que tanto el local como el nacional confíe en el destino y disfrute de todo lo que nosotros tenemos.

Nosotros tenemos descanso, tenemos aventura, tenemos naturaleza, paisajes espectaculares, café. Entonces sí la invitación es a que vengan, a que confíen en el destino, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Todavía hay mucho tiempo, para que empaquen de una vez la maleta y se vengan toda esta semana de receso aquí con toda la familia o en pareja.