¿Qué llamado realiza el gremio de la construcción en el Quindío tras el terremoto?

Armenia

Tras el panorama por las afectaciones que dejó el terremoto en el departamento, la gerente de Camacol Milena Arango evidenció que se requieren todas las ayudas posibles para el proceso de reconstrucción en el territorio.

Señaló que, si bien se encuentra el subsidio de mi casa milagro, también es fundamental implementar el subsidio para la cuota enfocada en la tasa de interés, en ese mismo sentido dijo que es clave un subsidio para la cuota inicial por eso espera desde el gobierno nacional se viabilicen en el menor tiempo.

“Todas las ayudas que lleguen con los diferentes nombres que tengan son completamente necesarias, incluso podríamos decir, está el subsidio de mi casa ya o mi casa milagro, pero también necesitamos el subsidio para la cuota, para la tasa de interés. También se necesita un subsidio para la cuota inicial. Se necesita el subsidio para las otras personas, el de mejoramiento, también el subsidio de la caja de compensación de la concurrencia”, indicó.

Fue clara que se requiere que las tasas de interés bajen mucho más con el objetivo de que las familias logren tener un cierre financiero por eso es fundamental todos los apoyos que puedan llegar del gobierno nacional para reactivar el sector.

“Y aún así necesitamos que las tasas de interés bajen, mucho más para poder que las familias tengan cierre financiero. Seguramente algunas no tenían los seguros, no tienen asegurada su propiedad, entonces hay que partir de cero, otros partirán con algún capital que tengan o que puedan, pero igual todos los recursos que lleguen son muy importantes para poder reactivar”, mencionó.

Del mismo modo, la gerente se refirió a que están pendientes de que planeación municipal reglamente lo que fue aprobado en el año 2024 en el Concejo que es la reglamentación de las zonas de expansión para lograr desarrollar planes parciales.

Afirmó que lo anterior es crucial en el sentido de que permite generar vivienda de interés social por el déficit habitacional con el que se cuenta en este momento y por la contingencia que se generó tras el terremoto.