En Quimbaya y Montenegro en Quindío Asobares reporta la mayor afectación por terremoto

Armenia

En más del 70% se han reducido las ventas de los establecimientos nocturnos, entre bares, gastrobares y discotecas en los municipios de Quimbaya y Montenegro debido al terremoto.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Natalia Gutiérrez, directora de Asobares Quindío y el panorama del sector nocturno y de entretenimiento luego de un mes del terremoto del 10 de agosto.

La líder gremial agregó “el reporte es que realmente de los municipios más afectados que tenemos son Montenegro y Quimbaya. O sea, de allí digamos que el 100% de la vida nocturna en Montenegro está operando un 20 30%. O sea, es bastante alta la cifra de afectación allí e igual en Quimbaya.

Nosotros hemos ido, hemos visitado los empresarios y ahorita el llamado es para que aquellos empresarios que tienen habilitados sus establecimientos o que se están reactivando, pues realmente los operativos de control puedan cesar un poco porque en este momento lo que necesitamos es que los que están abriendo, pues puedan realizarlo.

La alcaldía de Quimbaya, el municipio de Quimbaya nos recibió superbién propuestas de los empresarios para poder empezar a reactivar el sector y el llamado que le hacemos a la ciudadanía y demás es que no sientan culpa por salir porque digamos que es volvernos a encontrar en espacios donde realmente eran felices las personas.

Aparte ellos tienen empleados, colaboradores, DJs, bartenders, logísticos que tienen familias y que eso va a generar una dinámica que si no se atiende ahora, va a poder pues antes de desempleo y pues la tasa de desempleo pues obviamente aquí en el Quindío estuvo aumentando, entonces no queremos que antes esto golpee más el sector.

Claro, ¿ya algunos de esos empresarios han hablado de cómo van a hacer con el tema del empleo porque no es fácil cuando no tienen cómo abrir ni siquiera todavía?

Directora Asobares: muchos de ellos, digamos que el sector gastroentretenimiento, el sector nocturno tiene una ventaja es que muchos negocios estaban como con familias y, o sea, mi hermana era la cajera, mi cuñada era eso. Muchos están vendiendo licor a domicilio que el licor les quedó, otros alquilando sonido a domicilio y pues nosotros a su vez Colombia digamos que está creando unos fondos para poder de pronto alivianar a algunos empresarios. Sin embargo, sabemos que en unos 3 o 4 meses la nómina no va a aguantar y pues obviamente vamos a tener que tomar otras medidas.

Salento ha apostado por hacer fiestas durante todo este mes de septiembre y demás. Hay otros municipios que han dicho no, como en el caso de Armenia.

Exactamente. Nosotros nos sumamos a los festivales de Cámara de Comercio, que creo que eso es una oportunidad súper importante y adicionalmente en Quimbaya vamos a tener una propuesta de pronto de poder hacer algún evento o algo para poder atraer muchas más personas. Fiestas y demás, hasta ahora Armenia y los demás municipios se han sumado a que no, pero Salento sí apostó por este fin de semana tener unas fiestas culturales y creo que eso va a ayudar muchísimo y con los premios Cóndor que se vienen que son premios al turismo.